Destici: Nasil Bosna'da, Kafkaslar'da, Karabağ'da cephede olmuşsak, gardaşlarımızın yanında da oluruz

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partililer, Alperenler nasıl Bosna\'da, Karabağ\'da, Kafkaslarda olmuşsa Kerkük\'te de olacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ITC Lideri Erşad Salihi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) aldığı referandum kararıyla ilgili ortak açıklamalarda bulundu.

\'GARDAŞLARIMIZ ÖLÜRKEN, BİZ BURADA SEYİR Mİ EDECEĞİZ\'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz burada Kurtuluş Savaşı yaparken Kerküklüler buraya gelip savaşmadılar mı? Çanakkale\'de Kerküklüler yatmıyor mu şu anda? Kerküklü şehitlerimiz yok mu? Yarın Türkmeneline bir şey olursa biz de oraya gideceğiz. Bu sadece bizimle ilgilide sınırlı değil. Burada milli, manevi değerlere bağlı olan herkes oradaki gardaşlarımızın başına bir şey geldiğinde elbette orada olmalıdır. Biz de bütün gücümüzle, filli olmak da dâhil Kerküklülerin, Irak Türkmen Cephesi\'nin yanında olacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım buna hazırız. Bunu açık ve net söylüyorum. Gardaşlarımız orada ölürken biz burada seyir mi edeceğiz? Elbette etmeyeceğiz. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımız nasıl Bosna da, Karabağ\'da, Kafkaslar\'da cephede olmuşsa, biz de Kerkük\'te oluruz. Bunun başka yolu yok. Çünkü biz biriz. Bu birliğimizin, gardaşlığımızın gereği bunu gerektirir\" dedi.

\'REFERANDUM KARARININ KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK\'

Destici yaptığı açıklamada, \"Referandum kararının kabul edilebilir, konuşulabilir, müzakere edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bu referandum kapsamı içerisine Türkmen bölgelerinin de dâhil edilmesi asla kabul edilemez. Biz bu konudaki tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Burada bazı gelişmeler de oldu. Irak merkezi hükümetinin aldığı kararlar bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Öncelikle bu referandum kararının tanınmayacağının açıklanması, dün de Kerkük Valisi\'nin görevden alınacağının açıklanması bizim açımızdan olumlu gelişmelerdir. Erşat Bey\'in tüm Türkmen bölgelerinde Valilik ve belediye binalarının ele geçirilmesi daveti çok haklı bir çağrıdır. Irak Türkmenlerinin aldıkları tüm kararlarında yanlarında olduğumuzu ve fiili mücadele de dâhil olmak üzere Türkmenlerin mücadelesine destek vereceğimizi ifade ettim, bir kere daha burada tekrar ediyorum. Çünkü bizim için Ankara neyse, Sivas neyse, Kerkük de odur. Nerede olunması gerekirse orada olacağız\" diye konuştu.

\'TÜRKMEN CEPHESİNİN DESTEKLENECEĞİ BELİRTİLMELİ\'

Hükümet tarafından yapılması gereken hamlelerin olduğunu da açıklayan Destici, \"Bu konuda Hükümetten beklentilerimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi acil olarak toplanmalı ve bu referandumu tanımayacağını açıklamasını bekliyoruz. İkincisi, şayet bu referandum kararından vazgeçilmezse hükümet sınırlarını kapatacağını, ekonomik ve siyasi tüm ilişkileri durduracağını ilan etmelidir. Irak Türklerinin Irak\'taki varlığının Türkiye için çok önemli olduğunu, Türkiye\'nin sınır güvenliğinin oradan başladığını, buradaki Türkmenlere karşı yapılacak en ufak bir müdahalede, askeri müdahale de dahil olmak üzere her türlü eylemin gerçekleştirileceği de hükümet tarafından net bir şekilde ifade edilmelidir. Özellikle Türkmen bölgelerinin referanduma dahil edilmesinin asla kabul edilemeyeceği ve Irak Türkmen Cephesiyle birlikte hareket edileceği ve onların alacağı tüm kararların destekleneceği belirtmelidirler\" dedi.

Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici\'ye teşekkür etti.

\'REFERANDUMLA İLGİSİ YOK\'

Irak Türkmenlerin lideri Erşad Salihi, Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri ve Kerkük milletvekili Salihi, Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in meclis tarafından azledilmesiyle ilgili, “Referandumla ilgisi yok. Tamamen valinin yolsuzluk yapmasıyla alakalı. Zamanlaması denk geldi ancak hiçbir siyasi neden yok\" değerlendirmesinde bulunurken peşmergenin Kerkük\'e yaptığı askeri yığınağa ilişkin de, “Türkmen ve Araplara baskı için yığınak yapılıyor. Bazı silahlı PKK\'lılar da havaalanına konuşlandırıldı\" açıklamasını yaptı.

Salihi, Kerkük\'te yaşanabilecek iç savaş senaryoları ve Şii milis Haşdi Şabi\'nin kente gidebileceği iddialarıyla ilgili olarak da, “Bu senaryoların hepsi olabilir. İlle referandum yapacağız derlerse, Bağdat\'tan tepki olacaktır. Haşdi Şabi de, Irak ordusu da Kerkük\'e girebilir. Umarız ki bu iş, güçle halledilmez\" dedi.

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