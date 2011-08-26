-Destici: MHP olumsuz yanıt verdi ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP'nin, BBP'nin bayramlaşma için randevu talebine olumsuz yanıt verdiğini, bu bayramda iki parti arasında bayramlaşma olmayacağını söyledi. Destici, Ankara'da partisini takip eden muhabirlere iftar verdi. 18 yıldır ilk defa ''MHP'nin tavrından ötürü'' iki ülkücü-milliyetçi parti arasında bayramlaşma ziyaretinin yapılmayacağını ifade ederek, ''Rahmetli Türkeş döneminde bile gerçekleşen bu bayramlaşma, 18 yıldır ilk defa Sayın Bahçeli ve yönetiminin tavrından ötürü gerçekleşmeyecek'' dedi. Destici'nin verdiği bilgiye göre, BBP heyeti, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşmak için yazılı olarak MHP'ye randevu başvurusu yaptı. Ancak MHP yönetimi, başvuruda geçen zaman için ''uygun değiliz'' cevabı verdi. Bunun üzerine BBP'den bayramlaşmak için uygun bir zaman soruldu, ancak MHP'den ikinci yanıt da olumsuz oldu. BBP, MHP'den gelen ''bayramlaşmak için uygun vaktimiz yok'' cevabı üzerine de randevu başvurusunu geri çekti. Destici, Devlet Bahçeli'nin başında bulunduğu MHP'nin bu tavrını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, ''BBP'nin başına genel başkan olduğumda sol partilerden dahi tebrik telefonları alırken, Sayın Bahçeli, bir kutlamada bulunmamıştır. Bahçeli MHP'sinin bu tavrı benzer tabandan beslenmemiz nedeniyle BBP'yi kendilerine en büyük rakip olarak görmelerinden kaynaklandığı açıktır'' dedi. Destici, genel başkan olduktan sonra terörle mücadele konusunda tüm siyasi partileri tek tek ziyaret ettiğini de bildirerek, şöyle konuştu: ''Bu konuda da MHP kapılarını kapatmıştır. Terörle mücadele konusunu bu kadar önemsediğini belirten bir MHP, ne yazık ki taban olarak bize uzak olan parti ve liderleri ile görüşme yapmasına rağmen bizle görüşmede bulunmamıştır. Başbakan ve Cumhurbaşkanı da arz ettiğimiz terör raporunda soldan sağdan tüm partilerin görüşlerine yer verirken MHP randevu vermediği için görüşlerine yer verilememiştir. Bu, son derece düşündürücü bir durumdur.''