Destici: Kimse aklından Gezi benzeri bir eylemi geçirmesin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse Gezi ve benzeri bir eylemi aklından geçirmemeli. Sarı yeleklilere özenmemeli. Milletimiz, devletimiz Gezi ve 15 Temmuz'da hangi cevabı vermişse, Gezi veya 15 Temmuz özentisi içine girenlere misliyle cevap verecek güçtedir" dedi.

BBP lideri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun Fransa'daki Sarı Yelekler eylemlerine ilişkin sorusu üzerine Destici, “eylemciler arasında PKK, DHKP/C, FETÖ ve diğer örgüt mensuplarının olduğunu” ileri sürdü.

Destici, "Biz, Gezi olaylarını yaşadık. Hiç kimse aklından Gezi ve benzeri bir eylemi geçirmemeli. Sarı yeleklilere özenmemeli. Milletimiz, devletimiz, Gezi ve 15 Temmuz'da hangi cevabı vermişse, Gezi veya 15 Temmuz özentisi içine girenlere de onun misliyle cevap verecek güçtedir. Bizim de tavsiyemiz hiç kimsenin onlara özenmemesidir ama haklı taleplerin dile getirilmesi de çok doğaldır. Haklı talepleri dile getirdi diye geçmişi ve mazisi milli iradenin yanında olanlar da hedef haline konulmamalıdır. Bu ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir" diye konuştu.