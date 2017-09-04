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Politika

Destici: İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kınıyorum

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mynmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara karşı yapılan katliamlara sessiz kalınamayacağını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hala toplanmamış olmasını kınıyoru

04 Eylül 2017 23:06

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mynmar\'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara karşı yapılan katliamlara sessiz kalınamayacağını belirterek, \"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın hala toplanmamış olmasını kınıyorum\" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kurban Bayramı\'nın son gününde hem 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin yıl dönümü etkinliklerine hem de partisinin düzenlediği bayramlaşma törenine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Selçuklu Vakfı\'nda (SOGEV) düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Destici, İslam Dünyası\'nda bayramda da akmaya devam kan ve gözyaşının kendilerini hüzne boğduğunu söyledi. Arakan\'daki zulümlerin katliama döndüğünü ifade eden Destici,  \"Arakan\'da niye böyle katliamla karşı karşıya kalıyorlar. Sadece ve sadece Müslüman oldukları için. Haçlı zihniyeti nasıl 4 milyon Müslümanı niye öldürmüşse bu Budist rahipleri de bizim kardeşlerimizi Müslüman oldukları için sırf adları Ayşe, Fatma, Ömer, Abdullah, Ali olduğu için öldürüyor. Başka bir sebebi yok. Allah\'a inandıkları için öldürülüyorlar. Onun için bizler bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermek zorundayız. Elimizden gelen bir gayret yoksa bunu dillendirmemiz ve bu kötülüğe karşı, bu zulme karşı haykırmamız gerekiyor\" dedi.
İslam ülkelerinin başlarındaki devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan gibi yöneticilerin hepsinin ortak hareket ederek bu zulme dur demesi gerektiğini belirten Destici., \"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın hala toplanmamış olmasını kınıyorum. Halen caydırıcı bir karar alamamış olmasını kınıyorum. Türkiye bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin daha da artırılması lazım ve artık sonuç alınacak noktaya gelinmesi lazım. 2 milyara yakın Müslüman Alemi varken küçücük bir Myanmar Müslümanları katlediyor. Yani İslam dünyasının nefesiyle boğacağı bir yerden bahsediyorum\" deiye konuştu.
\"KERKÜK TÜRK ŞEHRİDİR VE ÖYLE KALACAKTIR\"
Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Destici \"Bizim için özel bir gündem de Türkmeneli\'ndeki Türkmen kardeşlerimiz. Telafer, Musul, Kerkük, Tazehurmatu dediğimiz Irak\'taki Türkmen kardeşlerimiz. Biliyorsunuz Barzani en son 25 Eylül\'de bir bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıkladı ve hadsizleşerek bu referandum kararının içine Kerkük\'ü de dahil edecekleri gibi bir açıklamada bulundu. Şu anda Kerkük\'ün nüfusunun çoğunluğunun ne olduğunun bizim nezdimizde hiçbir önemi yok. Kerkük bir Türk şehridir ve inşallah da Müslüman Türk yurdu olarak kalacaktır\" ifadelerini kullandı. 

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