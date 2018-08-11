Destici: İncirlik, Kürecik ve Kisecik üsleri Türk askerinin kontrolüne verilmeli

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD\'nin Türkiye\'ye karşı ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiği söyleyerek, \"İncirlik, Kürecik ve Kisecik üsleri Türk askerlerinin kontrolüne verilmeli\" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamasında ABD\'nin Türkiye\'ye ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiğini belirtti. ABD\'nin teslim ve köle olmamızı istediğini söyleyen Destici, \"Bu durumu görmemezlikten gelmek ya da duyarsız davranmak vatanseverlikle bağdaşmayan bir tavır olacaktır. Türkiye\'nin bu gerçekten hareket ederek yeni bir stratejik plan hazırlaması ve dost ve düşman tanımlarını yeniden yapması önemli hale gelmiştir\" dedi.

Destici, bu planların ilk adımını ise şu şekilde açıkladı:

\"Başta \'İncirlik üssü\', İsrail\'in güvenliğine hizmet eden \'Kürecik ve Kisecik radar üsleri\' olmak üzere üzerinde ABD askeri bulunan tüm üslerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi, NATO üssü statüsünde bulunan üslerin ise tamamıyla Türk askerinin kontrolüne verilmesi olmalıdır. Elde ettiğimiz rakamlara göre kimi NATO üssü olan ancak ABD askerleri tarafından kontrol edilen 14 stratejik ABD üssü ülkemizi kuşatmıştır. Bu ABD üsleri hem ülkemizin her tarafını ve hem de çevremizdeki dost ülkeleri en ayrıntılı biçimde gözetlemektedir. Bu durumun ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi zarar da vermektedir. Bu çarpık ve anlamsız durumu sona erdirmek, derhal ve koşulsuz olarak \'NATO görevi dışındaki\' tüm ABD silah ve askerleri ülkemizden çıkarılmak önceliğimiz olmalıdır. NATO görevi kapsamında kalan ABD askerleri de Türk askerinin kontrolünde olmalıdır.\"