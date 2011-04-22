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Politika

DESTİCİ: HUKUK HİÇE SAYILDI ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 00:47

-DESTİCİ: HUKUK HİÇE SAYILDI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - BBP Genel Sekreteri Mustafa Destici, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), bağımsız milletvekili adaylığı iptal edilen 7 milletvekili adayının adaylığını kabul etme kararıyla, hukukun hiçe sayıldığını ileri sürdü. Destici, YSK'nın kararını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, ''baskılar ve hukuk dışı eylemler sonucu YSK'nın, bu süreçte hiçbir kişi ve siyasi partiye göstermediği ayrıcalığı; hükümetin, ana muhalefet partisinin, bazı basın yayın organlarının kamuoyu oluşturmasıyla PKK'nın siyasi sözcülerine gösterdiğini'' iddia etti. YSK'nın bu kararıyla hukukun hiçe sayıldığını, seçim takviminin yok farz edildiğini ve büyük Türk milletinin devlete olan adalet duygusunun tamamen ortadan kaldırıldığını iddia eden Destici, şunları kaydetti: ''YSK hukuki olarak verdiği haklı karardan dönerek, bölücülerin, iktidar partisinin, ana muhalefet partisinin ve onların kamuoyundaki temsilcilerinin baskısıyla asıl şimdi bir siyasi karar vermiştir. Madem böyle bir karar verilecekse, bir hafta boyunca Türkiye'nin bu kadar huzursuz edilip bölücülerin meydanlara inmesine ve buradan güç kazanıp oy devşirmelerine neden müsaade edilmiştir. YSK acaba adaylığı kabul edilmeyen diğer siyasi parti adaylarına ve bağımsız adaylara da hukuku yok sayarak aynı kolaylığı gösterecek midir? Yoksa bunun için onların da sokağa inip milletin canına ve malına kast etmesini mi bekleyecektir? Bu karardan sonra haziran ayındaki seçim, milletin gözünde şaibeli hale gelmiştir.''

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