-Destici: Hızlı yetki kullanımı bekliyoruz ANTALYA (A.A) - 11.12.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, savcılardan, ''Balyoz'', ''Kafes'' ve ''Ergenekon'' davalarındaki gösterilen hızlı yetki kullanımı ve duyarlılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada da beklediklerini söyledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Beyzbol ve Softbol Şampiyonası'nın ödül törenine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası hakkında görüşlerini bildiren Destici, dosyanın Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nda geniş kapsamlı şekilde araştırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile son olarak olayı tamamen açığa çıkarabilecek nitelikteki bir bilgi ve belgeyi paylaştıklarını aktaran Destici, olayların Devlet Denetleme Kurulu ile özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcıları tarafından araştırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile paylaşılan bilgiyi, kurumları ve şahıslara suçlamak, küçük düşürüp rencide etmek istemediklerinden ve bilginin karartılmaması için kamuoyuna açıklamadıklarını dile getiren Destici, ''Daha önce de söyledim, burada yavaş hareket edildiğini izlersek veya bu olayın üstüne gidilmediğini görürsek, çıkar kamuoyuna net şekilde ne olduğunu paylaşırız. O zaman da kimse bunu gizlide bırakma veya yok etme gayreti içerisine giremez. Zaten şu safhadan sonra bu bilgi yok edilemeyecek, üst kapatılamayacak bir bilgidir'' dedi. Destici, dosya aydınlatılana kadar işin peşini bırakmayacaklarını belirterek, şunları söyledi: ''Gerçekten savcılarımız da bu işin peşindeler. Kendilerine de ifade ettim. Balyoz Davası'ndaki, Ergenekon Davası'ndaki, Kafes Davası'ndaki gösterilen hızlı yetki kullanımını bu davada da bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu da ilettim. Dolayısıyla savcılarımız inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde bu zamana kadar sürdürdükleri çalışmayı daha da genişleterek sürdürecekler ve bu olay aydınlanacak.''