Destici: HDP barajı aşamazsa 400'ün üstünde vekil çıkarırız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin barajı aşmaması durumunda partisinin adının yazılmadığı ancak destek verdiği Cumhur İttifakı'nın 400 milletvekili çıkaracağını söyledi. Destici, "Cumhur İttifakı'nın 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde görüyorum. HDP barajı aşamayacak gibi görüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nda AKP sıralarından seçime katılan BBP'nin lideri Destici, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Destici, "BBP 10 yıl gibi bir aradan sonra, ilk defa TBMM'de temsil edilecek. Bunu önemsiyoruz" diye konuştu.

'BBP 10 yıl sonra ilk defa Meclis'te temsil edilecek'

Partisinden bazı isimlerin sadece kendisinin seçilebilecek bir sıraya konulması yüzünden eleştirdiği Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

18 isim aday gösterildi. Kaçı seçilir, Meclis'te olur demek için erken. 18 adayımızda çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Adayımız olmayan seçim bölgelerinde de arkadaşlarımız seçim çalışmalarına katılıyor. BBP camiası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışıyor. BBP 10 yıl gibi bir aradan sonra, ilk defa TBMM'de temsil edilecek. Bunu önemsiyoruz.

Biz bu ittifakı 24 Haziran'a kadar yapmadık.Temenni ediyoruz, öyle görüyoruz ki, seçimden sonra da devam edecek. Sistem tam oturana kadar BBP üstüne düşeni yapmaya devam edecek. İşin hükümette yer alma kısmında bir pazarlıkta olmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. Bir görev düşerse BBP bundan kaçmaz. Bugün itibarı ile bir konuşmuşluğumuz yok.

'HDP barajı aşmamalı'

Öncelikle şunu ifade edeyim, Sayın Erdoğan lehine 1. turda bitecek. Bunu sahada net görüyoruz. Milletvekili seçimlerinde de sürpriz beklemiyorum. Cumhur İttifakı lehine bitecektir. Cumhur İttifakı'nın 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde görüyorum. HDP barajı aşamayacak gibi görüyorum. HDP'nin aşmaması da gerekir. HDP eşittir PKK. Ben Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden siyasileri de kınıyorum. Bana göre, ha Murat Karayılan, ha Selahattin Demirtaş. Biri dağdaki, biri Brüksel'deki, biri Meclis'teki vazifesini yapıyor. Benim bildiğimi diğer siyasiler bilmiyor mu?