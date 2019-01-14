Destici: Harekattan dönülmemelidir

ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, \"Tehditlerinin bizim indimizde bir karşılığı ve yaptırımı olmadığını artık anlamalılar. Ne pahasına ve bedeli ne olursa olsun artık harekattan geri dönülmemelidir\" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, ABD Başkanı Trump\'ın Türkiye ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Destici, yazılı açıklamasında, Trump\'a yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

\"35 yıldır teröre canını, malını veren biz. Sömüren, çıkarları için maşa olarak kullanan siz. Tehditlerinin bizim indimizde bir karşılığı ve yaptırımı olmadığını artık anlamalılar. Ne pahasına ve bedeli ne olursa olsun artık harekattan geri dönülmemelidir. Bu ukala ve terör örgütlerinin hamisi hadsizlere, Türk devletinin kararlılığı ve gücü bir kez daha gösterilmelidir. Trump\'tan Türkiye\'ye \'PKK, YPG, PYD\'yi vurursanız ekonomik olarak mahvolursunuz\' tehdidi gelmiş. Tek kelimeyle hadi oradan dengesiz, tutarsız herif.\"

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