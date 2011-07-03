-DESTİCİ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN YANA OLACAĞIZ ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Aynı inançla, sorumlu muhalefet anlayışıyla demokrasiden, hukuktan, bireysel hak ve özgürlüklerden yana olacağız'' dedi. Destici Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz ayının tatil ayı olmasına rağmen kongreye gelerek oy kullanan delegelere teşekkür etti. Kongrenin, BBP hareketinin aynı inanç, karar ve azimle devam edeceğinin işaretini verdiğini belirten Destici, ''Aynı inançla, sorumlu muhalefet anlayışıyla demokrasiden, hukuktan, bireysel hak ve özgürlüklerden yana olacağız'' görüşünü dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun koltuğunun kendisi için ''ateşten gömlek'' anlamına geldiğini belirten Destici, bu onurlu görevi layıkı ile yerine getirmek için sonuna kadar çalışacağını bildirdi. Seçim sonuçlarını Destici ile birlikte yan yana oturarak bekleyen eski Genel Başkan Yalçın Topçu, sonuçtan memnun olduğunu bildirdi. ''Mustafa bey, sadece Başkanlık Divanı üyesi değil bizzat Muhsin Yazıcıoğlu'nun tedrisatından geçmiş biri'' diyen Topçu, Destici'nin hem kamu hem özel sektör tecrübesi olduğunu ve görevini başarıyla yerine getireceğine inandığını kaydetti. -DESTİCİ'NİN ÖZGEÇMİŞİ- Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, orta ve lise tahsilini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Mustafa Destici, 1993 yılına kadar öğretmenlik yaptı ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 1993 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Akademik göreve başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi oldu ve 2000 yılında kadar Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünde Akademisyen olarak görev yaptı. 2000 yılında Tarım Bakanlığı’na geçti ve 2007 yılına kadar burada çalıştı. Destici, 1978 yılında Ülkü Ocakları’nda göreve başladı. 12 Eylül darbesinden sonra kurulan ilk Ülkücü Gençlik Teşkilatı olan ''Gençlik Kültür Sanat Ocakları''nın Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1992’de Muhsin Yazıcıoğlu'nun Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP)'den ayrılması ile birlikte Nizam-ı Alem Ocaklarında görev alan Mustafa Destici, 2007 yılına kadar Nizam-ı Alem Ocakları ve Alperen Ocakları’nda aktif görevlerde bulundu. Mustafa Destici, 15 Nisan 2007’de yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kurultayda Muhsin Yazıcıoğlu'nun isteği ile 17 yıllık memuriyet hayatından istifa ederek, Büyük Birlik Partisi’ne katıldı. Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine seçilerek, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 9 Kasım 2008 yılında 7. Olağan Büyük Kurultay’da MKYK Üyeliğine tekrar seçilen Mustafa Destici, Yazıcıoğlu’nun isteği üzerine bu sefer Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Destici, Yazıcıoğlu’nun ölümünden sonra 24 Mayıs 2009’da yapılan kurultayda tekrar MKYK Üyeliğine seçilerek, Genel Sekreter oldu. İngilizce ve Arapça bilen ve bugün parti genel başkanlığına seçilen Mustafa Destici, evli ve üç çocuk babası.