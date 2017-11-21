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Politika

Destici: Boşnaklar canımızdır, kardeşimizdir

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Boşnaklar canımızdır, kardeşimizdir” dedi

21 Kasım 2017 17:24

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Boşnaklar canımızdır, kardeşimizdir” dedi.

Bir Televizyon programında Rasim Ozan Kütahyalı\'nın Boşnaklarla ilgili söylediği sözlere sert tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Allah Bir\'dir diyerek Müslüman oldukları için yüzyıllardır ağır bedeller ödeyen, katliamlara maruz kalan Boşnaklar canımızdır, kardeşimizdir. Boşnak kardeşlerimiz için yapılan çirkin benzetmenin sahibini, ona bu fırsatı verenleri ve hala sessiz (RTÜK) kalanları şiddetle kınıyorum. Yeter artık; TV ekranlarında bu ve buna benzer gayri ahlaki söz ve davranışları içinde barındıran, programlar derhal yayından kaldırılsın” şeklinde konuştu.

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