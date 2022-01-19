Destici: Bizim seçim barajının 'sıfır' olması konusunda çok net bir duruşumuz var

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Bizim barajın 'sıfır' olması konusunda çok net bir duruşumuz var. Diyelim ki 'sıfır' olmasa, en fazla 3 olmalı diye, bunu defaten dile getirdik" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını hedef alan Destici, "Millet İttifakı'nı oluşturan cephe, hala parlamenter sistemi bir din gibi tartışmaya kapatarak kutsuyor. Neyin, hangi şartların özlemini çektiklerini sormayı ve gerçekleri ifade etmeyi bir sorumluluk olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şubat ayından sonra Seçim Kanunu Meclis'e gelecektir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başaknı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Kanunu hakkındaki açıklamasına değinen Destici, "BBP olarak düşüncelerimizi, Cumhur İttifakı bileşenleri ile bir araya gelerek ilettik. Bizim barajın 'sıfır' olması konusunda çok net bir duruşumuz var. Diyelim ki 'sıfır' olmasa, en fazla 3 olmalı diye, bunu defaten dile getirdik. Bununla birlikte tek başımıza karar verme durumunda olmadığımızı, görüşmelerde farklı fikirlerin ifade edildiğini, son halin, bir uzlaşma ve ortak karar sonucunda ortaya çıkacağını da hatırlatmayı faydalı buluyorum. Tahmin ediyorum ki şubat ayından sonra Seçim Kanunu Meclis'e gelecektir." diye konuştu.

Seçim yasası Meclis'ten geçtikten sonra ilk seçimde uygulanabilmesi için üzerinden bir yılın geçmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Erken seçim tartışmaları da seçim kanunu Meclis'e geldiğinde rafa kalkacaktır" dedi.