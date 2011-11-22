-Destici: Bedelli vicdanları yaraladı ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili ''Her ne sebeple olursa olsun asker kaçaklarına temel eğitimi de kaldırarak bedelli askerlik yapma imkanı tanıması, vicdanları derinden yaralamıştır'' değerlendirmesinde bulundu. Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede çetin ve zor günler geçirdiği dönemde bedelli askerliğin gündeme getirildiğini ifade etti. ''Her ne sebeple olursa olsun asker kaçaklarına temel eğitimi de kaldırarak bedelli askerlik yapma imkanı tanımasının vicdanları derinden yaraladığını'' savunan Destici, şunları kaydetti: ''Özellikle parası olanlara bu hakkın tanınması parası olmayanlara 'haydi sen askere' demek hangi adalet duygusuyla açıklanabilir? Bu vatanın milli gelirinden en yüksek payı alanlar, lüks içinde yaşayanlar, vatan görevi yapmaktan yani şehit olmaktan kurtarılacak.'' Terörün 27 yıldır yok edememesinin en önemli sebeplerinden birinin, ''bu tür yanlış kararlar alınması olduğunu'' iddia eden Destici, ''Bunu tekrarlayan hükümetin bundan sonra terörle mücadelede birlikten, beraberlikten ve kararlılıktan bahsetmesi hiç kimseyi inandırmayacaktır'' ifadelerini kullandı. ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de bu tasarıyla yoksul ailelerin yok sayıldığını ileri sürdü. Tasarının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Çelebi, açıklamasında ''Sayın Başbakan, elektrik-su parasını yatıramayan yoksul aileler senin bedelli banka taksitlerini nasıl ödeyecek? Sizlerde hiç vicdan-merhamet yok mu? Hani kamu vicdanını yaralamayacak bir yasa hazırlayacaktınız? Yoksul aileler şiiriniz ne oldu?'' ifadelerine yer verdi.