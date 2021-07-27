"Desteklere rağmen elektrikli araçlar hâlâ pahalı"

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, Türkiye’de ÖTV oranlarının otomobil piyasasına olan etkisine ilişkin, Türkiye'de otomotiv üzerinde “ciddi” bir vergi yükünün olduğunu ve desteklere rağmen şu anda elektrikli araçların “hala pahalı” olduğunu söyledi

Bloomberg HT’ye konuk olan OSD Başkanı Haydar Yenigün, Avrupa Birliği’nin (AB) karbon emisyonu hedefini ve Türkiye’deki ÖTV oranlarının elektrikli otomobil piyasası üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Yenigün, Türkiye'de otomotiv üzerinde ciddi bir vergi yükü olduğunu belirttiği konuşmasında, “Desteklere rağmen şu anda elektrikli araçlar hala pahalı.” yorumunu yaptı.

AB’nin karbon emisyonu hedefi elektrifikasyon sürecini hızlandırır mı? sorusunu yanıtlayan Yenigün, hibrit araçların bile geleceğinin en fazla 5 yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa otomotiv sektöründe “ciddi payı” olduğunu söyleyen Yenigün, “Yabancı yatırımı Türkiye'ye getirecek bir sistem kurmak gerek. Otomotiv sektörü Doğu Avrupa'ya kayıyor.” ifadelerini