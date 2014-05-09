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Destekçileri İBDA-C lideri için cezaevine yürüdü

60 kişi İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun doğum günü nedeniyle kaldığı cezaevine doğru yürüyüşe geçince polis müdahale etti

09 Mayıs 2014 22:56

Bolu F Tipi Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasını çeken İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş'in doğum gününü kutlamak isteyen yaklaşık 60 kişi, barikatları yıkıp, cezaevine yürümek istedi. Biber gazı ve cop kullanarak durdurulmak istenen gruptakiler polislere taş attı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mutlu Yuca veTaner Bayar’ın haberine göre, Bolu F Tipi Cezaevi 'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken İBDA-C lideri 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak da bilinen Salih İzzet Erdiş'in doğum gününü kutlamak isteyenler cezaevi yakınında toplandı. 

Yaklaşık 60 kişi, tekbir getirip, 'Kumandan Mirzabeyoğlu' sloganı atarak cezaevi önüne doğru yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri cezaevi yoluna iki barikat kurdu. 

Plastik kelepçelerle birbirine bağlanan barikatların önüne gelenler cezaevinin önüne kadar gitmek isteyince gerginlik yaşandı. Barikatları yıkarak cezaevine doğru gitmek isteyenlere polis biber gazı ve copla müdahale etti. 

Polisin püskürttüğü grup bu kez polislere saldırdı. Ellerine geçirdikleri taşları atan gruba polis tekrar biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbede nedeniyle aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi gazdan etkilendi. 

Polisin müdahalesinin ardından dağılan kişiler daha sonra cezaevi yolu üzerinde tekrar bir araya gelip, oturma eylemi yaptı. 

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