Destek veren liberallerden AKP sorgusu

AKP neden kaybetti? AKP’yi destekleyen yazarlar seçim sonrası yazılarında AKP’yi eleştirdi.



AKP’yi destekleyen liberal yazarlar AKP'yi sorguluyor. Vatan gazetesinin yaptığı derlemeden ortaya çıkan görüşler şöyle:



* Az reformcu, daha çok sistemci ve devletçi

* Parti içi demokrasi rafa kalktı

* İnanç özgürlüğünü savunamadı



AKP’ye ne oldu?



Ali Bayramoğlu- Yeni Şafak



Bayramoğlu, iktidarın oy kaybının nedenlerini şöyle anlattı: “İttifakın sekteye uğramasının asli nedeni ise AK Parti’nin 2007 sonrası daha az reformcu, daha sistemci ve devletçi, hatta zaman zaman otoriter bir görüntü çizmesidir. Toleransı daha az, çatışmacı, partiden çok li-derini öne çıkaran, kendi özgül ağırlığının altını fazla çizen bir AK Parti, söylemde ve tartışmalarda, hatta zaman zaman uygulamalarda kendisine yapılan uyarılara rağmen gerilemeye devam etmiştir. Bu bir örselenmedir, anlamı ışık azalması, ‘ca-zibe merkezi’nin soru işaretleri yaratmasıdır... Cazibe hizmetle oluşmuyor, dil, tutum ve söylem de bir o kadar önemli...”



‘Hizmet’ten mi ibaret?



Kürşat Bumin-Yeni Şafak



Bumin’in köşesinde seçim değerlendirmesini yaparken, Başbakan’ın Antalya sonucunu, ’Bu kadar hizmet karşılık bulmuyor, bunu gördüm, bundan dolayı üzüntülüyüm’diyerek özetliyerek şöyle diyor: “Peki bu durumda seçim sonucundan nasıl bir ders çıkartmak gerekmektedir? Şu değil herhalde: Antalya seçmeni böyledir, ne yaprasan yap gönlünü alamaz, kol kola giremezsin. Demek ki, ’hizmet’siyasetin varlık nedenlerinden birisi olmasına rağmen tamamı değil. Dolaysıyla Antalya’lı seçmenler de ’hizmetlere!’mutlaka teşekkür etmiş ama sandık başına gittiklerinde kendilerince doğru bildikleri (doğru-yanlış orası önemli değil) siyasi yolu seçmişlerdir.”



Seçim sonuçları ve ekonomi



Eser Karakaş-Star



Karakaş, 29 Mart sonuçlarının bir erken seçime götürmek için de çok anlamlı olmadığını belirterek şöyle diyor: “Nereden bakarsanız bakın seçimin mağlubu denen AK Parti, bu kriz ortamında bile seçimin galibi olarak ilan edilen TBMM’nin iki muhalefet partisinin, MHP ve CHP’nin oy toplamı kadar oy almış durumda. Erken seçim çok güçlü bir alternatif olarak durmadığına göre bugünden itibaren 29 Mart sonrasına odaklanmamız çok daha anlamlı. 29 Mart sonrasında dört temel gğndem maddesi önümüzde duruyor: Ekonomik krize, işsizliğe karşı üretilecek önlemler, AB meselesi (Kıbrıs 2009?), anayasa değişiklikleri ve Ergenekon davası.”



AKP güç yitirdi



Şahin Alpay-Zaman



Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay, AKP’nin kaybettiği oyları dikkate değer bir güç kaybı olarak değerlendirdi: “AKP niçin güç kaybetti ya da seçmen neden ’one minute Sayın Başbakan’dedi? Bunda, ekonomik krizin, tarım-dışı sektörlerde % 17’ye varan işsizliğin ve tarımla uğraşanların gelirlerindeki gerilemenin rolü başta gelmeli. Genel-yerel seçim ayrımının, beklendiğinden daha bariz bir hal almasının payı da olmalı. Bu seçimde ilk kez partilerinden kat kat fazla oy toplayan adayların çoğalması bunun sadece bir göstergesi. Evet, seçmen AKP’den bir miktar uzaklaştı, ama asla istikrarı sarsacak, genel seçimleri zorlayacak ölçüde değil.”



Ne oldu ne olacak?



Mehmet Altan-Star



Altan AKP’ye yönelik şu eleştirilerde bulunuyor: “AK Parti, Ankara ile Türkiye’deki değişim arasında kaldıkça, ’pratik’ manevralarla durumları aşmaya çalıştı. TRT-Şeş’i kurdu ama Ahmet Türk’ün Kürtçe konuşmasını kesmekte de beis görmedi. Kürt Sorunu’na dış payanda aradı, köklü reformlara gitmedi. Başörtüsüne özgürlük isterken, Moda’daki belediye işletmelerinde içki satışına yasak getirdi. AB istikametinde kararlı olduğunu söyledi ama Güneydoğu’da şoven bir tavır geliştirdi. Gittikçe parti içi demokrasiyi yok edip rafa kaldırdı. Kısacası ’ilkeli’ davranmak yerine, ’pratik’ olmayı yeğledi...”



Seçimler ve sonuçlar



Ahmet Altan - Taraf



AKP’nin din, muhafazakârlık, liberallik ve AB yanlısı tavrı ile yerleştiği bu 4 ayak üzerinden tüm Türkiye’ye yayıldığını belirten Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, eleştirilerini şöyle sıralıyor; “Benim görebildiğim kadarıyla, AKP, dini ’hoşgörülü bir muhafazakârlığın’içine yerleştirebilse, kendisi kadar dindar olmayanlara da güven veren bir ’inanç özgürlüğünü’savunsa, Kürt meselesini ’din’kartıyla çözmeye çalışma kurnazlığı yerine Avrupa Birliği kurallarına uygun bir hukukla çözüme kavuşturmaya uğraşsa, oylarını kaybetmek bir yana, sahip olduklarına fazlasını da ekleyecek.”



Mağdurken mağrur oldu



Ali Bulaç- NTV’de yorumladı



Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç, AKP’yi şöyle eleştirdi: “Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, sakin ve mütevazı insanlar. Yolsuzluklar ve dürüstlük üzerinden gidince AKP kampanyasının stratejisi alt üst oldu. Erdoğan’ın Aydın Doğan’a yüklenmesinin sebeplerinden biri, bir öteki bulmak. Halbuki Doğan siyasi parti değil. Partilerden tepki alamayınca üslubunu giderek sertleştirdi. Antalya’yı kaybetmelerinin nedeni becerisizliktir. Metroyu şehrin ortasından geçirmişler, alışveriş durmuş, esnaf bitmiş. Türkiye’de kim yaşama tarzına hitap ederse devamlı gezen yüzde 60’lık kitle ona yönelir. AKP mağdurken, mağrur konuma geçti. Bunu algıladı seçmen.”

