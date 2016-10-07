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BBC Türkçe

Desmond Tutu kendisi için ötenazi seçeneğini savundu

Güney Afrikalı Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu ötenazi seçeneğine sahip olmak istediğini söyledi. Tutu bugün 85. yaşını kutladı.

07 Ekim 2016 20:03

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin (apartheid) son ermesinde önemli rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu ötenazi seçeneğine sahip olmak istediğini söyledi.

85. yaşgünü için Washington Post gazetesinde bir makale kaleme alan Tutu, "ne pahasına olursa olsun hayatta tutulmak" istemediğini söyledi.

Tutu makalesinde "Umarım hayat serüvenimin bir sonraki aşamasına kendi seçimlerimle geçmeme izin verilir ve bana şefkatle yaklaşılır. Kendi seçimlerinizden bağımsız olarak neden başkalarının bu seçimde bulunmasına engel olasınız ki? Hayatlarının sonuna gelmiş ve dayanılmaz biçimde acı çeken insanların ötenazinin onlara açık olduğunu bilmesi sonsuz bir rahatlama sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Tutu 2014 yılında ötenaziye sıcak baktığını açıklamış ancak kişisel olarak bu seçeneği kullanmayı düşünebileceğini belirtmemişti.

Tutu tekrar eden enfeksiyonların tedavisi için geçen ay hastaneye kaldırılmıştı.

Güney Afrika'da ötenaziyle ilgili özel bir yasa bulunmuyor.

Ancak Nisan 2105'te Güney Afrika'da bir mahkeme ölümcül hastalığa yakalanmış bir adama ölme hakkı vermişti.

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