 “Designer Outlet” projesi Perakende Günleri’ne damgasını vurdu

İSTANBUL, (DHA)- GÜRSOY Group, 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde 17’ncisi gerçekleşen Perakende Günleri’nde, Avrupa’nın Designer Outlet alanında önde gelen markası McArthur Glen Group ile birlikte imza attığı “McArthur Glen Designer Outlet İstanbul” projesinin prömiyerini yaptı. Türkiye’nin ilk “Designer Outlet”i olarak 2019 İlkbaharında Vialand kompleksi içerisinde kapılarını açacak olan proje, perakende dünyası tarafından yoğun ilgi gördü.

Gürsoy Grup’un McArthur Glen Group ile birlikte hayata geçireceği Türkiye’nin ilk “Designer Outlet” projesi, Perakende Günleri kapsamında tanıtıldı. İstanbul’un merkezinde Vialand kompleksi içerisinde konumlandırılacak olan Designer Outlet, 2019 ilkbaharında tamamlanarak ziyarete açılacak. Projenin ilk etabında 20 bin metrekarelik perakende alanı, 100’den fazla mağaza ve 6 bini aşkın ortak park alanı yer alacak.

Avrupa’da Designer Outlet mağazalarının önde gelen sahibi, geliştiricisi ve yöneticisi konumundaki McArthurGlen, Gürsoy Grup ile İstanbul’da Türkiye’nin ilk Designer Outlet’ini açmak amacıyla ortaklık anlaşması yapmaktan memnuniyet duyduklarını duyurdu. Yapım çalışmaları 2018’in ilk çeyreğinde başlayacak olan Designer Outlet, 2019’un başlarında misafirlerine kapılarını açacak.

“ PROJEMİZİ TANITMAK AMACIYLA FUARDA YERİMİZİ ALDIK”

Gürsoy Grup çatısı altında faaliyet gösteren Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Perakende Günleri’nin sektörün nabzının tutulduğu ve sürdürülebilirlik vurgusu açısından oldukça önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Biz de Gürsoy Grup olarak, sektörde ivme yaratacak Designer Outlet projemizi tanıtmak amacıyla bu sene fuarda yerimizi aldık. İstanbul gibi dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan bir şehirde, designer outlet alanında bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek bu projeyi geliştirdik. Projemiz içerisinde dünyaca ünlü designer markaların outlet mağazalarının yanı sıra eşsiz bir mimari ve peyzaj içerisinde restoranlar, kafeler ve rekreasyon alanlarına da yer vererek, her yıl İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yüzde 60’ını çekmeyi hedefliyoruz. Projemiz, yurt dışından ve şehir dışından gelen turistlere ek olarak, Türkiye’den yurt dışına markalı ürün alışverişine giden yerli tüketicileri de tatmin ederek yeni bir pazar yaratacak.”

\"50 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE YATIRIM İLE HAYATA GEÇİRİLİYOR\"

Cenk Hayırlıoğlu, Perakende Günleri’nde prömiyeri yapılan projeye yoğun ilgi olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak yatırım miktarı ve sektöre sağlayacağı faydayla ilgili şöyle konuştu:

“50 milyon Euro’nun üzerinde yatırım değeri ile hayata geçireceğimiz Designer Outlet projesi, piyasalarda son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklardan sonra perakende sektörünün yüzünü güldürecek. McArthurGlen Group gibi uluslararası bir zincir marka ortaklığında imza attığımız proje, hem bölgede yeni istihdam olanakları yaratacak hem de Türk perakende sektöründe güven tazeleyerek yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artıracak.”

Gürsoy Grup’un yaklaşımının, McArthur Glen’in genel vizyonu ile örtüştüğünün altını çizen McArthur Glen Group İş Geliştirme Müdürü Cem Telvi: “Türkiye’nin lider restorasyon ve inşaat firmalarından birisi olarak konut ve otel inşaatları, alışveriş merkezlerinin yanı sıra eğlence parkları gibi pek çok proje geliştiren ve Designer Outlet projesine geniş yerel bilgi birikimi ve sektör uzmanlığı katan Gürsoy Grup ile ortaklık yapmaktan son derece mutluyuz” dedi.

BÜYÜK TARİHİ PROJELERDE İMZASI VAR

Temelleri 1988 yılında atılan Gürsoy Grup, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde özellikle tarihi eser restorasyonu alanlarında uzmanlaşmış, İstanbul’un önemli bina ve yaşam mekanlarına imzasını atmıştır. Çamlıca Tepesi Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Miniatürk, Panorama 1453 Müzesi’nin inşası ve Mekke Mescid-i Haram’a ait Osmanlı Revakları’nın, Feshane binası, Süleymaniye Camii, Huber Köşkü ve Mısır Konsolosluğu’nun restorasyonu bu projelerden sadece bazılarıdır. Gürsoy Grup, restorasyon ve mimari projeleri ile İstanbul’da hayata ve kente değer katmakta. Eğlence ve perakende sektöründe Vialand ve Venezia Mega Outlet gibi güçlü projelerle devam etmektedir.

9 ÜLKEDE OUTLET MERKEZİ YÖNETİYOR

Avrupa’da Designer Outlet merkezlerinin önde gelen sahibi, geliştiricisi ve yöneticisi konumundaki McArthur Glen Group, 1993 yılında Kaempfer Partners tarafından Avrupa’da kuruldu. Avrupa’da designer outlet perakendeciliğinin öncüsü olan McArthur Glen, kuruluşundan bu yana 630 bin metrekare outlet alanı geliştirdi. Şirket, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere dokuz ülkede 24 McArthur Glen Designer Outlet merkezi yönetmektedir. Merkezler, en beğenilen lüks ve premium markalara ev sahipliği yaparak, en son modayı takip eden müşterilere canlı, görkemli ve yüksek kaliteli bir alışveriş ortamında sene boyu indirim sunmaktadır.