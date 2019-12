Design Turkey Tasarım Ödülleri

Türkiye ve Anadolu kültürleri, dünya tasarımcılarının yeni ilham kaynağı olarak popülerleşirken, Türk tasarımcıları da boş durmuyor ve hem yerel hem de uluslararası pazarlar için üretim yapıyorlar.



"Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri", Türk tasarımcılarının çalışmalarını 3 kategoride derecelendirip ödüllendirirken, Türkiye'de endüstrinin, ihracatın, uluslararası markalaşmanın ve endüstriyel tasarımın gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.



Lansmanı, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in himayelerinde 30 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen ve başvuruları 1 Eylül 2008 tarihinde sona eren "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" 2008'e toplam 12 sektörden, ürün tasarımında 386, kavramsal tasarımda ise 58 ürün başvurusu oldu.



Yapılan ön elemenin ardından, ulusal ve uluslararası önde gelen markaların oluşturduğu toplam 293 ürün ve 24 kavramsal proje ön elemeyi geçerek, 21 Ekim - 2 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul Antrepo 3'daki sergiye katılma hakkını kazandı.



Ön elemeyi geçerek sergilenmeye değer bulunan toplam 293 endüstriyel tasarım ve 24 kavramsal proje, ödül töreninden iki gün önce, ulusal ve uluslararası seçkin uzmanlardan oluşan 29 kişilik bir jüri heyeti tarafından sektörel bazda değerlendirilerek "İyi Tasarım Ödülü"; "Üstün Tasarım Ödülü" ve "TURQUALITY Tasarım Ödülü" olmak üzere 3 kategoride derecelendirildi.



En çok başvuru 'mobilya' sektörlerinden

"İyi Tasarım Ödülü", "Üstün Tasarım Ödülü" ve "TURQUALITY¨ Tasarım Ödülü"nden oluşan "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri", 12 sektörü kapsıyor: Ambalaj; aydınlatma; elektronik ürünler; ev cihazları; ev ve ofis gereçleri; kamusal ve ticari ürünler; mobilya; spor, hobi, oyun ve kişisel ürünler; ulaşım ve taşıma araçları; yapı gereçleri; yatırım ürünleri; tıbbi cihaz ve gereçler… Bu sektörler içinde en fazla katılım ise, mobilya; ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları; yapı gereçleri ve ambalaj sektörlerinden oldu.



Projenin kazanımları

Bu yarışma ve ödüllendirmenin kazanımları, yarışma yetkilileri tarafından şöyle açıklandı: " Endüstriyel tasarım, ürünün doğru hedef kitleye seslenmesini, hedef kitlenin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamasını ve pazarda farklılık yaratmasını sağlar. Bu katkı, ürünün değerini en fazla artıran unsurlardan biridir.



Endüstriyel tasarım böylelikle, üretimin ve teknolojinin ürün için yarattığı değeri, sonuç ürüne kazandırdığı kullanım değeriyle, katma değere dönüştürmüş olur. Ödül alan tasarımlar, iyi tasarımın taşıması gereken nitelikler konusunda sanayiciyi yönlendirecek, ürün geliştirme sürecinde doğru tasarım stratejilerini belirlemelerinde yol gösterecektir.



Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sayesinde, her yıl yapılacak yeni ödüllendirmelerle, Türkiye'nin tasarım envanteri ortaya konulacak, bu birikim, ulusal ve uluslararası tasarım gündemine sanal ve gerçek ortamlar aracılığıyla sunulacaktır.



Bu şekilde Türkiye'deki tasarım kültürü uluslararası ortamda görünür hale gelecek, ülkemizin kültürel tanıtımında, Türk tasarım kimliğinin oluşturulmasında ve dünyaya tanıtılmasında katkıları olacaktır. Ulusal kökenli tasarım ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılması ve kendilerine yeni pazarlar bulması, böylelikle ülke ekonomisine de fayda getirecektir. Türkiye'nin ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanabilmesi için, fason üretim yerine; katma değeri yüksek, yenilik ve farklılığıyla tüketicinin ihtiyacına cevap verebilen, markalı ürünlerle küresel rekabete uyum sağlanması gerekmektedir.



İşte bu yüzden endüstride tasarım farkındalığının gelişmesini ve tasarım kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen Design Turkey; dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY¨ Programı dahilinde yürütülmektedir."



Değerlendirme kriterleri

Jüri, "İyi Tasarım" ödüllerinin değerlendirme kriterlerini şöyle sıraladı: Yenilik ve farklılık, işlevsellik , ihtiyaca cevap verme, dürüstlük ve içtenlik, estetik katkı, kullanım kolaylığı, sağlık ve güvenlik, ekonomi, üretim için tasarım kalitesi, çevreye etki. "Üstün Tasarım" değerlendirme kriterleri ise yenilikçilik (inovasyon), işlevsel üstünlük, estetik üstünlük, kullanıcıya duyarlılık, endüstrinin gelişimine katkı, markaya ve iş ortamına katkı, topluma ve kültüre katkı, çevreye katkı olarak belirlenmişti.



----



TURQUALITY® TASARIM ÖDÜLLERİ

Kalemkumanda Universal Klima Kumandası (Elektronik ürünler, 08-U-153)

Marka: Airfel

Üretici: Airfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Tasarımcı: Hulusi Neci

Hasta Transfer Sedyesi (Tıbbi cihazlar ve gereçleri, 08-U-177)

Marka: Tautmann

Üretici: KBB Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık A.Ş.

Tasarımcı: Mehmet Ataman, Stefan Lippert, Özkan Işık, Wolf Giebel

Divide and Cool Bölünebilir Buzdolabı (Elektrikli ev cihazları, 08-U-375)

Marka: Arçelik

Üretici: Arçelik A.Ş.

Tasarımcı: Fuat Arı, Soner Ilgın

Çaydanlık Takımı (Ev ve Ofis gereçleri ve aksesuarları, 08-U-674)

Marka: Jumbo

Üretici: Jumbo Madeni Mutfak Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tasarımcı: Minas Çolakyan



ÜSTÜN TASARIM ÖDÜLLERİ

Elektronik ürünler

Lazer donanımlı ölçme, işaretleme el aleti (08-U-504/08-U-505)

Marka: Sola

Üretici: Sola-Messwerkzeuge GmbH, Avusturya

Tasarımcı: Melih Gürleyik, Seyman Çay

Kamusal ve Ticari Ürünler

Yükseltimiş Modüler zemin ve sergileme sistemi (08-U-382)

Marka: Akın Nalça Modular Spaces

Üretici: Makisan Ltd. Şti - DEMO Dekorasyon Moda,Ağaç ürünleri

Tasarımcı: Akın Nalça

Mobilya

Gull Kanepe (08-U-216)

Marka: Alparda

Üretici: Alparda Mobilya

Tasarımcı: Aziz Sarıyer

Black Diamond Mobilya (08-U-709)

Marka: Ilio

Üretici: Demirden Tasarım

Tasarımcı: Şule Koç, Demirdendesign

Berjer Oturma Birimi (08-U-860)

Marka: Autoban

Üretici: De La Espada

Tasarımcı: Seyhan Özdemir, Sefer Çağlar

ARC (ARK) Çalışma Masası (08-U-749)

Marka: Alparda

Üretici: Alparda Mobilya

Tasarımcı: Aziz Sarıyer

BERJER (08-U-992)

Marka: Adnanserbest

Üretici: Adnan Serbest

Tasarımcı: Adnan Serbest

Yapı Gereçleri

İstanbul Koleksiyonu Banyo Ürünleri (08-U-54)

Marka: Vitra

Üretici: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.

Tasarımcı: Ross Lovegrove

Blu Anahtar elektrik anahtarı-priz (08-U-583)

Marka: Thea

Üretici: VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San.ve Tic. A.Ş.

Tasarımcı: Mirzat Koç Design

Mod Koleksiyonu Banyo Ürünleri (08-U-414)

Marka: Vitra

Üretici: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.

Tasarımcı: Ross Lovegrove

Yatırım Ürünleri

Maestro Serisi İş makinesi (08-U-513)

Marka: Hidromek

Üretici: Hidromek Ltd.

Tasarımcı: Hakan Telışık, Ömer Aydınkal