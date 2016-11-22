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Spor

Deschamps'dan Benzema'ya yeşil ışık

Deschamps, Benzema'nın Fransa için önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti

22 Kasım 2016 17:49

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli futbolcu Karim Benzema'nın, milli takıma dönebileceğini söyledi.

Deschamps, beIN SPORTS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Benzema'nın milli takıma dönmesi için kapının kapalı olmadığını ifade etti. "Benim için Benzema olayı diye birşey yok. Bu sadece basının uydurması." diyen Deschamps, 2015'in ekim ayından beri takıma alınmayan ve Fransa'daki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) oynama şansını kaçınan 28 yaşındaki Benzema'nın, takımda yer almasına ihtiyaç duyulursa çağrılabileceğini kaydetti.

Benzema'nın Fransa için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Deschamps, yıldız futbolcu ile ilgili durumun da gelecek aylarda değişebileceğini ifade belirtti.

Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu, EURO 2016 kadrosuna dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

 

Benzema hakkındaki suçlama

 

Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor.

Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü.

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