Derya Tuna: Kız istemeye Perihan gitseydi

T24 - Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’in yeni eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Melek Zübeyde’nin annesi Perihan Savaş’ın dostluğuna ateş püskürdü.







“Madem Perihan Hanım önceden biliyormuş nikâhı, o gitseymiş kızı istemeye!”



Habertürk gazetesinden İzzet Çapa'nın özel röportajı şöyle: İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’la evlenmesinin ardından tüm gözler Derya Tuna’ya çevrildi. Tuna yalnızca İzzet Çapa’nın sorularını yanıtladı.

İbrahimTatlıses’in evliliği konusuna başından beri girmek istememiştim. Çünkü Derya Tuna benim aile dostum, İbrahim Bey de çok sevdiğim, ne zaman istesem yanına gidebildiğim bir insan. Bu konuda taraf olmamam gerektiğini düşünüyordum. Ama iş o kadar büyüdü ki; Derya’yı aradım, “Bir de bana anlat bakalım, senin açından nasıl gelişti olaylar” dedim. İşte aramızdaki kısa muhabbet...

Perihan Hanım’ın evlilikten bir hafta önce haberi varmış. Buna ne diyorsun?

Ben ve İdo ne kadar hassas bir yerdeymişiz ki, bize söylemek için bu kadar düşünmüş. Madem Perihan Hanım bu kadar önceden biliyormuş o gitseymiş kız istemeye.





Bu iş enseste girer

Perihan Hanım“Artık gelinimiz oldun” diyerek Ayşegül’e bilezik takmış...

Sen bu adamla birliktelik yaşadın, pırıl pırıl bir kızın var. Bu kadar modernlik ne? Böyle şeyleri anlamıyorum.





Sana göre değil böyle davranışlar?

Ben 20 sene biriyle beraberlik yaşadıktan sonra onun evleneceği insanla asla yan yana olmam. İbrahim’le her zaman dost olabilirim, sonuçta oğlumun babası. Perihan Savaş da dost olabilir, kızı var. Ama gidip İbrahim’in karısıyla nasıl arkadaş olursun? Birbirlerini nasıl abla kardeş gibi görürler? O senin ablansa, ne işin var ablanın eski kocasının yatağında?

Bunun karşılığı ensest...



Pardon?

Perihan Hanım daha önce de Asena’yla gülerek pozlar veriyordu. Sen aynı yatağı paylaştığın adamın beraber olduğu her yeni kadına ablalık yaparsan... (Derya burada susuyor, yutkunuyor)

Bütün bu olaylar seni çok üzmüşe benziyor...

Benim onunla bütün ilişkim bitmiş. Ama eskiden insanlar İbrahim Tatlıses deyince Derya Tuna, Derya Tuna deyince İbrahim Tatlıses diyorlardı. Artık bu bitti...

Beden hareketlerini yorumlamışlar dün televizyonda, onun için “Üzgün müsün?” dedim. Ne yapmalıyım İzzet... Elimi yüzüme koysam “Çöktü” diyorlar, gülsem “Maske taktı” diyorlar. Niye ben konuşuluyorum, niye beni arayıp soruyorsunuz? Ne Derya Tuna’ymışımbe! Adam evlendi, beni yazıyorsunuz, benimle konuşuyorsunuz.

Anladım, sıkıldın. Son sözün?

Adam nikâhlandı en çok konuşulan benim... Ne Derya Tuna’ymışım be!





