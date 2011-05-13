Derya Tuna: İbo'ya 20 yıl sonra yeniden aşık oldum

T24 - Almanya’da tedavi gören İbrahim Tatlıses’i geçen hafta ziyaret eden Derya Tuna "O kadar yakışıklı ve karizmatik görünüyordu ki; itiraf ediyorum yeniden aşık oldum" dedi.







Uğradığı silahlı saldırı sonucu vücudunun sol tarafında kısmi felç olan İbrahim Tatlıses’in Almanya’daki tedavisi sürüyor.

Büyük oğlu Ahmet’in bir an olsun yalnız bırakmadığı Tatlıses’i geçen hafta ziyaret edenler arasında hayat arkadaşı Derya Tuna ile oğlu İdo da vardı. 1 hafta burada kalan ve Tatlıses’e moral veren İdo ve Tuna önceki gün İstanbul’a döndü.

Vatan'ın haberine göre; Tuna, ünlü türkücünün sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi:

"İbrahim Bey’in Almanya’daki hastane odasına girerken sanki ilk kez tanışıyor gibi heyecanlıydım. Görünce de inanamadım. Çok yakışıklı ve karizmatik görünüyordu. Yüzü inanılmaz dinlenmiş.. Onu hiç bu kadar yakışıklı görmemiştim. İtiraf ediyorum; 20 yıl sonra İbrahim Bey’e yeniden aşık oldum. Aynı şekilde o da beni görünce heyecanlandı, duygulandı. Eminim ki sizler de görünce inanamayacaksınız. Bu arada sağlığıyla ilgili olumlu gelişmeler var. Sol elini ve parmaklarını oynatmaya başladı. En kısa zamanda yürüyeceğine de inanıyorum. Sadece zamana ihtiyacımız var, bir de sevenlerinin dualarına. Herkes İbrahim Bey için dua etmeye devam etsin. Almanya’dan çok mutlu döndüm. Her şey güzel gidiyor. Huzurlu ve mutluyuz. O da inşallah çok kısa bir süre sonra da Türkiye’ye dönecek."



