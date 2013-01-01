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Yaşam

Derya Sazak'tan Milliyet yazarlarına TV programı uyarısı

Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Sazak yazarlara, 'yaptıkları veya katıldıkları televizyon programlarının gazetenin yayın politikalarıyla örtüşmesi gerektiğini' iletti

01 Ocak 2013 21:45

Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, gazetenin yazarlarını, katıldıkları ya da yaptıkları televizyon programları konusunda uyardı.

Gercekgundem.com'un haberine göre, Sazak yazarlara, "yazarların yaptığı veya katıldığı televizyon programlarının Milliyet'in yayın politikalarıyla örtüşmesi gerektiğini" iletti.
 
Talebin, gazetenin sahibi Yıldırım Demirören'in Milliyet yazarlarının bazı TV programlarındaki konuşmalarından duyduğu rahatksızlıktan kaynaklandığını iddia eden Gerçek Gündem; Derya Sazak'ın yazarlara gönderdiği yazıyı "Tam metin" anonsuyla şöyle duyurdu:

"Gazetemizle olan sözleşmeniz gereği, özel TV programları yapmanız halinde bunların tarafıma bildirilmesini rica ederim.

Gerek adınıza yaptığınız gerekse konuk olarak katıldığınız programların gazetemizin yayın politikalarıyla örtüşme gereğini hatırlatırken, önceliği mesaj ve yazılarınız açısından TV'lere ayrılan zamanın şu an gazetede ihtiyacımız olan dinamizme daha fazla katkı verecek şekilde düzenlenmesini beklemekteyim.

Bana yardımcı olacağınız inancıyla iyi çalışmalar dilerim..."

 

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