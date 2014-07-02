Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden geçtiğimiz yıl alınan ve daha sonra gazetedeki köşesi kapatılan Derya Sazak, Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Milliyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni'yken, Milliyet'in yayınladığı “İmralı Zabıtları” haberi sonrasında başlayan, Hasan Cemal'in ve Can Dündar'ın gazeteden uzaklaştırılmasıyla devam eden sürecin sonunda Milliyet'le yolları ayrılan Derya Sazak, Yurt gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Gazetenin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde gazeteden ayrılmıştı.

Derya Sazak kimdir?

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe 1976 yılında Yeni Ulus gazetesinde köşe yazarı olarak başladı. ANKA'da parlamento muhabiri olarak çalıştı. Güneş Gazetesi'nde kuruluş kadrosunda yer aldı. 1983 yılından 2013 yılına kadar Milliyet Gazetesi’nde Ankara İstihbarat Şefliği, Ankara temsilciliği, Genel Yayın Yönetmenliği ve köşe yazarlığı görevlerinde bulunmuştu.