Derya kuzusu bunlar

Karadeniz’de trolle av yasağı devam ederken, mevsimin öncüleri sayılan ve küçük teknelerle avlanan "çingene palamutları" balıkçı tezgahlarında görülmeye başlandı. Edinilen bilgiye göre, büyük balıkçı tekneleri ve troller 1 Eylül’de sona erecek av yasağı için son hazırlıklarını yaparken, küçük tekneler ve çapari adı verilen çoklu oltalarla av yasağı bugün sona erdi. Ortalama 150-200 gram dolayında olan ve "çingene" olarak tabir edilen küçük palamutlar balıkçı tezgahlarında görülmeye başlandı. Tanesi 2-3 YTL’den satılan palamutların bu dönemde avlanmasını palamut sezonunun bereketli geçeceğine yorumlayan balıkçılar, bu yıldan umutlu olduklarını bildirdiler.



Sinop’ta da küçük teknelerle avlanma yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar sabah avında palamut avlayarak limana döndüler. Sinop Tarım İl Müdürü Sıddık İpek, mekanik güç kullanılan gırgır ağları ile avlanma yasaklarının 1 Eylül’e kadar devam ettiğini hatırlatarak,

palamudun bu dönemde çoklu oltalarla avlanabileceğini söyledi.

Tarım İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denetim ve uygulamaların devam ettiğini belirten İpek, yasaklara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını hatırlattı.

Kastamonu-Sinop Su ürünleri Kooperatifleri Başkanı Ali Bayrak da bu yıl balıkçılarca denizde büyük palamut sürülerinin görüldüğünü söyleyerek bunun palamut sezonunun bereketli geçeceğine işaret olduğunu kaydetti. Bayrak, balıkçıları uyararak 25 santimden küçük palamut avının yasak olduğunu, balıkçıların bu yasaklara uymalarını istedi.







