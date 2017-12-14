Derya kuzuları zamlandı; hangi balık ne kadar?

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Hava sıcaklığı balık fiyatlarını olumsuz etkiliyor

14 Aralık 2017 12:28

Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki balık azlığı, fiyatları da etkiledi. 2 hafta öncesine göre palamut, hamsi, çipura ve zargana 10-20 lira zamlandı.

Balık avı sezonunun açılmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, tezgâhların ateşi bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz sezona göre denizlerde balıkların daha az çıkması, dolaylı olarak tezgâhta satılan balıkların fiyatını da etkiliyor. Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki balık azlığı gibi nedenlerden, balık fiyatları cep yakıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde, geçtiğimiz yıla oranla hamsi fiyatları da pahalı. Kilosu ortalama 25 TL’den satılan hamsi adeta cep yakıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüferin tanesi 40 TL’den satılıyor. Beşiktaş Çarşı’da yıllardır balıkçılık yaptığını belirten bir esnaf, “Balık sezonu 1 Eylül’de açıldı. Beklenen bolluk başlamadı. Palamut bir ara biraz bolluk yaptı. Tezgâhlarda 5 lira, 7 lira ve 10 lira civarında satıldı. Daha sonra tekrar fiyatlar yükseldi ve palamutun çifti 60 liraya çıktı. Balıkta bu sezon beklenen bolluk yaşanmadı. Hamsinin kutusu 110 lira, 2 hafta önce 100 liraydı. Lüferin fiyatı 40 lira oldu. Lüferin fiyatında bu saatten sonra bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum; artış olur, düşüş olmaz” dedi.

Habertürk'ün haberine göre fiyatı en çok artan balıklardan Kofana 40 TL’den 50 TL’ye, palamut çifti 50 TL’den 60 TL’ye, vanoz 110 TL’den 150 TL’ye, zargana 40 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

İşte balık fiyatları:      
       
CİNSİ BİRİM  ESKİ (TL) YENİ (TL)
Çipura Kilo 17 18
Hamsi(Karadeniz) Kutu 100 100
İspendek Kilo  20 10
İstavrit Kutu 150 150
İthal Uskumru Kilo 5
Kefal  Kasa 40  40
Kofana Adet 40 50
Kolyoz Kutu 90 70
Levrek Kilo 18 18
CİNSİ BİRİM ESKİ (TL) YENİ (TL)
Lüfer Adet 30 40
Lüfer(Akdeniz) Kilo 20 20
Lüfer(Çanakkele)  Adet 25 25
Norveç Somonu Kilo 30 30
Palamut(4'lü) Çift 50  60
Palamut(5'li)  Çift  40 40
Palamut(6'lı)   Çift  30 40
Palamut(7'li)   Çift 20 30
Palamut(8'li)  Çift    15 25
CİNSİ             BİRİM ESKİ (TL) YENİ (TL)
Sardalye              Kutu 30 40
Somon Kilo 13 13
Torik Çift 300 300
Uskumru Kutu 200 200
Vanoz Kasa 110 150
Zargana Kasa 40 60

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