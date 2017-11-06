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Kültür-Sanat

Derya Kaya hayatını kaybetti

TRT'nin ses sanatçılarından Derya Kaya hayatını kaybetti

06 Kasım 2017 15:40

Uzun yıllardır TRT'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti.

Usta sanatçı kalp krizine yenik düştü. Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.

Mesleki hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Derya Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı.

Derya Kaya kimdir?

Meslek hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı

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