Derya Can dalış rekorunu geliştirdi

Dalış rekortmeni Derya Can, 112 metreye 2 dakika 40 saniyede dalarak kendine ait dünya rekorunu egale etti.

Milli sporcu, ip destekli paletli değişken ağırlık kategorisinde Antalya'nın Kaş ilçesinde 112 metreye 2 dakika 40 saniyede daldı. Milli sporcu, bu dalışla daha önce 111 metreyle kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi.

Dalış sonrası yaptığı açıklamada Can, dün paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 95 metreye dalarak kendisine ait rekoru geliştirdiğini hatırlattı.

Dün ve bugün Mustafa Kemal Atatürk anısına dalış yaptığını vurgulayan Can, "Dünya rekorlarımı geliştirdiğim için çok mutluyum. Yeni rekorlara imza atmak ve ülkemizi temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. Rekorlarımı ayrıca tüm halkımıza armağan ediyorum." dedi.