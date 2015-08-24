Derya Büyükuncu'nun 25 yıldır kırılamayan rekoru 14 yaşındaki Demirkan'ın oldu

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun 25 yıldır kırılamayan erkekler 200 metre karışıktaki rekoru, 14 yaşındaki Demirkan Demir tarafından kırıldı. Galatasaray Kulübü'nün yüzücüsü olan Demir, Büyükuncu'nun rekorunu ilk kez 200 metre karışık seçmelerinde; sonrasında da aynı brançın final yarışında kırdı.

DHA'dan Gülseli Kenarlı ve Özgür Arslan'ın haberine göre, Turkcell Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 200 metre karışık branşta Galatasaray Kulübü’nün 14 yaşındaki sporcusu Demirkan Demir, Derya Büyükuncu’nun 25 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu üst üste 2 kez kırmayı başardı.

Şampiyona’nın 14 yaş Erkekler 200 metre karışık finalinde elde ettiği 2.11.07’lik derecesiyle tarihi bir başarıya imza atan Demirkan Demir, aynı mesafenin seçme yarışlarında da 2.13.79’luk dereceye imza attı ve Büyükuncu’nun 25 yıl önceki 2.14.59’luk Türkiye rekorunu iki kez üst üste kırmış oldu.

Galatasaray Kulübü’nün 14 yaşındaki sporcusu Demirkan Demir, şampiyonada 4 farklı branşta toplam 5 rekora imza atarak büyük bir başarı kazandı. Yüzmeye 3 yaşında başladığını anlatan Demir, hedeflerini ve çalışmasını şöyle anlattı:

"Önce Avrupa Şampiyonası ondan sonra da dünya ve olimpiyatlarda başarılı olmayı hedefliyorum. Haftada 8 kez antrenman var, bir gün tatil var, iki günde çift antrenman var. Bir antrenman 2.5 saat sürüyor, çift antrenmanlarda 5 saat oluyor. Severek çalışmak daha önemli, bir işi severek yapınca daha iyi oluyor. Ben de böyle çalışıyorum."

Başarılı sporcunun antrenörlerinden Duygu Karadağ, Demirkan Demir’in çok çalışkan olduğunu ifade ederek, "Rekortmen olacağı belli miydi, soru işareti ama her girdiği yarışta birinci en kötü ikinci oluyordu. Yüzme sporu çok zor, cumartesi-pazar geliyorsunuz, sınavınız oluyor geliyorsunuz... Demirkan o engelleri çok iyi aştı. Bu kadar başarılı olacağı belliydi ama bir şampiyonaya girip 5 yarışında da rekor kıracağı belli değildi. Onun azmiyle olan bir şey. Demirkan için önümüzdeki sene Milli Takım senesi. Çok önemli sporcular var, onların arkasından geliyor. O istediği sürece Derya Büyükuncu, ya da daha iyisi olacaktır. Çok küçük yaştan beri tanıdığım için hep uluslararası arenada bir başarı bir madalya mutlaka olsun istiyorum. Ama onun ne istediği her şeyden daha önemli" şeklinde konuştu.

Derya Büyükuncu’nun 1990 yılında kırdığı ve 25 yıldır sahibi olduğu 2.14.59’luk rekorunu 14 yaş 200 metre karışık seçme ve final yarışlarında 2 kez üst üste kıran Demirkan Demir’in sahibi olduğu Türkiye’nin yeni rekor dereceleri şöyle:

200 metre erkekler karışık : 02.13.79 - 02.11.07

400 metre erkekler karışık : 04.44.23

100 metre kurbağalama : 01.07.94

200 metre kurbağalama : 02.23.93