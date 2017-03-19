Derya Baykal'dan kızlarına tavsiye: Bu meslekte kalıcı olmak için bir giziniz olmalı

Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Derya Baykal, kızları Derya Şensoy (27) ve Ferhan Şensoy'a (28) televizyon dünyasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Baykal, "Bu mesleği yapıyorsan magazin olmadan olmaz ama kızlarıma naçizane tavsiyem bir sınırlarının olmaları. Her şeyiniz açık olursa elekten elenirsiniz. Kayar gidersiniz. Bu meslekte kalıcı olmak için her zaman bir gizinizin olması lazım" diye konuştu.

Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy'un Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na verdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- Kızlarının magazinde yer almasına kızıyor musun?

Derya Baykal: Biz anne baba olarak magazinle iç içe yaşadık. Ama hiç malzeme olalım diye bir şey yapmadık.

Derya Şensoy: Babamın çıkan haberlerden hiç haberi olmuyor. Takip etmiyor. Bazen arıyor “Çok güzel çıkmışsın kızım” diyor. Konuyla ilgilenmiyor.

Ferhan Şensoy: Cihangir’de oturduğumuzdan yürürken bile fotoğrafımızı çekiyorlar. Kendimizden sıkıldık artık.

Derya Baykal: Bu mesleği yapıyorsan magazin olmadan olmaz ama kızlarıma naçizane tavsiyem bir sınırlarının olmaları. Her şeyiniz açık olursa elekten elenirsiniz. Kayar gidersiniz. Bu meslekte kalıcı olmak için her zaman bir gizinizin olması lazım. Kızlar bana “kara kutu” der. Ben hiçbir şeyi sonuna kadar kimseye anlatmam.

- Kızlarla ilgili hoşlanmadığın bir haber çıktığında sinirlenmiyor musun?

Derya Baykal: Çocuklarımın her şeyini bildiğim için sinirlenmiyorum. Gazeteden bir şey öğrendiğim olmuyor. Birbirimizle her şeyi konuşuruz. Ben sadece “Bu haber benim çocuklarımı üzer” diye üzülürüm.

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