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Derya Alabora'nın ayağı kırıldı

Mahir İpek rol arkadaşı bisikletten düşüp ayağını kırınca üzüntüden ağladı

30 Temmuz 2017 16:59

Derya Alabora, 'Cici Babam'ın setinde ayağını kırdı. Oyuncu Muğla'dan İstanbul'a getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncu, Muğla Akkaya’da dün öğlen saatlerinde filmin basın toplantısından önce çekilen son sahnede, Mahir İpek’le şakalaşarak bisiklete biniyordu. Ancak ikili birden dengelerini kaybedip yere yuvarlandı. Ayağı kırılan Alabora hastaneye kaldırıldı. Mahir İpek rol arkadaşı bisikletten düşüp ayağını kırınca üzüntüden ağladı.

Ambulansın gelmesinden sonra Alabora’nın ayağına bandaj takılarak, Ahu Hastanesi’ne kaldırıldı. Oyuncunun, ayağındaki kırılması nedeniyle set kısa süreliğine ara vermek zorunda kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, Alabora, kendi doktorunun bulunduğu İstanbul’daki ambulans uçakla Florence Nightingale Hastanesi’ne götürüldü.

‘Güldür Güldür’ ekibinin senaryosunu yazdığı filmde İpek ve Alabora dışında Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu başrolünü paylaşıyor.

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