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Yaşam

Derviş Zaim'den tişörtlü Emek protestosu

Emek Sineması'nın yıkımına karşı yapılan eylemlere yönetmen Derviş Zaim de değişik bir yöntemle destek verdi

11 Nisan 2013 19:33

Derviş Zaim'in  İstanbul Film Festivali kapsamında yarın saat 16.00'da Atlas'ta gösterilecek Devir filmi öncesinde izleyicilere ve konuklara üzerinde "Devir'i Emek'te izlemek istiyoruz" yazan özel tişört dağıtılacak.

Doğa ve insan ilişkisi üzerine eğilen  ‘Devir’, festivalin ulusal yarışma bölümünde yer alıyor. Derviş Zaim son uzun metrajlı filminde kamerasını Anadolu'nun gerçek insanlarına ve günlük gerçek döngüsüne çeviriyor. Çekimleri sekiz ay süren filmin oyuncu kadrosunu amatör oyuncular oluşturuyor.
 

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