Derviş Zaim'den tişörtlü Emek protestosu

Derviş Zaim'in İstanbul Film Festivali kapsamında yarın saat 16.00'da Atlas'ta gösterilecek Devir filmi öncesinde izleyicilere ve konuklara üzerinde "Devir'i Emek'te izlemek istiyoruz" yazan özel tişört dağıtılacak.

Doğa ve insan ilişkisi üzerine eğilen ‘Devir’, festivalin ulusal yarışma bölümünde yer alıyor. Derviş Zaim son uzun metrajlı filminde kamerasını Anadolu'nun gerçek insanlarına ve günlük gerçek döngüsüne çeviriyor. Çekimleri sekiz ay süren filmin oyuncu kadrosunu amatör oyuncular oluşturuyor.

