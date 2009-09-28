"Nokta" filmiyle girdiği yabancı film dalında Oscar aday adaylığını yarışını bir oy farkla Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmine kaptıran Derviş Zaim, Güneşi Gördüm'ü eleştirdi.



Ünlü yönetmen Oscar'da boy gösterecek filmin Kuzey Amerika dağıtımın ve Toronto prömiyerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Türk sinemasının son yıllardaki gelişimine de değinen Zaim, "Senede film sayısının 70'e dayanması biraz spekülatiftir. Bunda, su akarken kovayı dolduralım mantığı var." dedi.



Oscar kriterlerini taşımıyor



Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmi bir oy farkla, Derviş Zaim'in "Nokta" filmini geçerek Oscar'da Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Uluslararası alanda birçok ödül alan ünlü yönetmen Derviş Zaim, Oscar'da, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak filmin ne gibi kriterleri barındırması gerektiğini anlatarak "Güneşi Gördüm"'ün bu kriterlerden bazılarını taşımadığını söyledi. Kendi filminin elenmesi ile ilgili, "Yarışmaya katılmayı istediysen jürinin kararına saygı duymalısın" diyen Zaim, "Bundan sonra bizim yapmamız gereken Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek gelişmeyi sağlamaktır. Sonuçta her jüri sübjektiftir. Benim filmim çok önemli festivallerde gösterildi. Nokta, Asya Pasifik'in Oscar adayıydı. İlk 5 film içine girdi." diye konuştu. Bir filmin Oscar'da Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışabilmesi için gerekli kriterleri sayan Zaim, "Filmden başarı beklemek için Kuzey Amerika dağıtımının ve Toronto prömiyerinin yapılması gerekir. Güneşi Gördüm filminde bu yok." ifadelerini kullandı.



Türk sinemasının son yıllardaki seyrinden de bahseden Zaim, çok fazla film yapılmasının olumlu ve olumsuz yönlerine değindi. Sinema sektöründeki bu hareketliliği olumlu bulduğunu belirten Zaim, "Buna rağmen bir takım çekincelerim de var. Senede 70'e dayanan film biraz spekülatiftir. Su akarken kovayı dolduralım mantığı var. Ham hırsların esiri olmak var. Ayağını yorganına göre uzatamamak var. Film sayısının 5 ila 10 sene içinde 30-35'e düşmesini ve normalleşmesini bekliyorum." dedi. Türk sinemasının uluslararası alanda olumlu bir izlenim bırakmaya başladığını anlatan ünlü yönetmen, bu havanın sürdürülebilmesi için, dünya ile aynı dili konuşan, kültürel problemlerin nasıl aşılacağını gösteren bir iradeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Kültür Bakanlığı'nın 2004 yılından beri başlattığı sinema sektörüne yardımlarını olumlu bulan Zaim, buna rağmen 200-250 Bin TL'lik yardımın kısıtlı olduğunu ifade etti. "Kültür Bakanlığı önemli bir katkı başlattı ancak bu katkı diri değil. Bir filmin maliyeti 650 ila 900 Bin TL arasında. Sponsorlukların ve diğer kurumların katkılarının da yetersiz olması sinema sektörünü zor durumda bırakıyor. Bazıları battığı halde film yapmaya devam ediyor." diyen Zaim, bu nedenle uluslararası alanda başarı sağlayacak yönetmenlerin kelle koltukta olduğu belirtti. Türk sinemasına rağbet eden seyirci kitlesinde ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken ünlü yönetmen, sinemaseverler hakkında da şöyle konuştu: "Bundan sonra bu seyirciyi korumaya ve eğitmeye çalışmalıyız. Geçmişle kıyaslarsak seyirciler daha elit fakat sayıları yetersiz."



Sinemaya gönül veren Derviş Zaim, son zamanlarda en beğendiği filmin Ahmet Uluçay'ın "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmi olduğunu belirterek yeni projesi 'Gölgeler ve Suretler'e değindi. "Yeni bir projem var. Finansmanı için çalışıyorum. Üçleme yapmayı düşünüyorum. İlki "Cenneti Beklerken" minyatürdü. İkincisi, "Nokta" hat sanatıydı. Üçüncüsü "Gölgeler ve Suretler" bu coğrafyanın gölge figürleri olacak."



