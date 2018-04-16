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Kültür-Sanat

“Derviş Zaim Filmleri Haftası” sona erdi

İSTANBUL,(DHA)-  KARTAL Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Derviş Zaim Filmleri Haftası” Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterilen “Rüya” adlı filmle sona erdi

16 Nisan 2018 18:20

İSTANBUL,(DHA)-  KARTAL Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Derviş Zaim Filmleri Haftası” Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterilen “Rüya” adlı filmle sona erdi. Filmin gösteriminin ardından Yönetmen Derviş Zaim’in katıldığı bir panel düzenlendi.

Panele; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Selahattin Yıldız’ın yaptığı panelde, Derviş Zaim sineması ile pek çok farklı konu anlatıldı.

Pek çok farklı üniversitede ders de veren yönetmen Derviş Zaim, ilk filmi Tabutta Rövaşata’nın ardından başladığı sinema serüveninde kilometre taşı olan filmleri ve hazırlanma süreci ile ilgili bilgiler verdi. Seyircilerin soruları ile zenginleşen panelde Zaim, sinema izleyicisini her zaman önemsediğini ve onların da mutlu ayrılacağı filmler yapmaya çalıştığını söyledi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde başlatılan Derviş Zaim Filmleri Haftası kapsamında toplam 9 film gösterildi.

Yönetmenin, “Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen”, “Çamur”, “Cenneti Beklerken”, “Nokta”, “Gölgeler Suretler”,  “Devir”, “Balık” ve “Rüya” adlı filmlerini Kartallı sinemaseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, son film Rüya’nın gösteriminin ardından yönetmen Derviş Zaim’i de seyircisi ile bir araya getirdi.

Panelin sonunda bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Yönetmen Derviş Zaim’e teşekkür ederek kendisine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal heykelciği takdim etti.

(FOTOĞRAF)

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