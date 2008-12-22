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'Dertleşme' denildi tazminat verilmedi

Deniz Uğur'un sözlerini mahkeme dertleşme saydı, Balkan'a tazminat ödetmedi.

22 Aralık 2008 02:00

Deniz Uğur'un Arzu Balkan için söylediği "Kocasını elinde tutmak için bile bile hamile kaldı" sözlerini mahkeme dertleşme saydı, Balkan'a tazminat ödetmedi.

‘Küçük düşürüldüm’

Eski eşi Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Deniz Uğur'un kendisini küçük düşürüp kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 25 bin YTL'lik manevi tazminat davası açan Arzu Balkan'ın istemi reddedildi. Geçtiğimiz ocak ayında dava açan Balkan, Uğur'un gazetelerde yer alan demeçlerini delil göstermişti.

Röportaj değildi ki!

Avukatı Okan Balkanlı ile karşı dilekçe veren Uğur ise kendisini, "Röportaj vermedim, dertleştim" diye savundu. Dilekçede şu sözler yer aldı: Konuşmaların yayınlanabileceği Uğur'a bildirilmedi. Röportaj için müvekkilimin resimleri gazeteye yansımalıydı. Kişilik haklarına saldırı taşıyan sözlerin davalıya ait olduğu ispatlanmamıştır.

Ne demişti?

Deniz Uğur'un gazetelere yansıyan sözleri şöyleydi: "Bu ilişkiyi Arzu biliyordu. Kocasını tutabilmek için bile bile hamile kaldı. Arzu'nun hamile olduğunu duyunca Tamer'i sette dövdüm. Annesi ayrıldığımızı duyunca beni aradı; 'Sen onun nasıl bir yılan olduğunu bilmezsin. Oğlumun hayatını mahvetti. Bunların senelerdir cinsel hayatı yok. Zeyno (kızı) ile bize son dakika golüdür' dedi."

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