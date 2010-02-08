Derste sıra arkadaşını bıçakla yaraladı

Samsun'da ikinci dönemin ilk gününde 14 yaşındaki G.Ş., ders sırasında yanında oturan aynı yaştaki arkadaşı T.E.U.'yu şakalaşırken üzerinde taşıdığı bıçakla yaraladı.



İkinci dönemin ilk gününde 8/D sınıfında meydana gelen olayda G.Ş., üzerinde bıçakla derse girdi. Yanında oturan arkadaşı T.E.U.'ya bıçağı gösterip, “Bende bıçak var. Kimseye birşey söyleme” dedi. Arkadaşı da “Dikkat et kimseyi bıçaklama. İyi sakla kimse görmesin” dedi.



Bunun üzerine iki arkadaş şakalaşmaya başladı. G.Ş., bu sırada kazayla arkadaşını sağ diz üstünden yaraladı. Kanlar içinde kalan T.E.U., çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.