"Derste olması gereken öğrenciler neden miting yolunda can verdi?"

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AKP mitingine taşınırken hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Sağlar önergede, ”Öğrenciler ne için can vermiştir? Meydanların daha dolu görünmesi için mi?” dedi.

Sağlar, verdiği önergede şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere Ankara’da büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı tören için belediyeye ait ulaşım araçlarını ücretsiz yapmıştı.7 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’da yapacağı mitinge belediyeye ait otobüsler, metrolar, özel toplu taşıma araçları yine ücretsiz hizmet vermiştir. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılma ve mahalleleri organize etme görevi verdiği öne sürülmüştür.

Kozan ve Aladağ’dan Adana’ya miting için öğrencileri taşıyan midibüs kaza yapmış ve 3 öğrenci hayatını kaybederken, 24 kişi yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans ise sel sularında mahsur kalmıştır. Çocuklarını okula yollayan aileler, çocukların cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Okulda olması gereken öğrenciler, kamu kurumunda çalışıyor olması gereken memurlar vali baskısı ile miting alanına gönderilmiştir.

Sorumsuzluğun hesabını sizin propagandanızı yapan vali mi siz mi ödeyeceksiniz?

Bu çerçevede:

Derste olması gereken öğrenciler, neden miting için yolda can vermiştir? Bu sorumsuzluğun hesabını sizin propagandanızı yapan vali mi siz mi ödeyeceksiniz?

Menfaatiniz için vatandaşların kullanılmasından hatta ölmesinden hiç utanç duyuyor musunuz?

Öğrencileri mitinge yollayan okul müdürlerine soruşturma açılacak mıdır?

Öğrenciler ne için can vermiştir? Meydanların daha dolu görünmesi için mi?

Evet propagandası için imamların, muhtarların, belediye imkanlarının kullanılmasını hukuka uygun buluyor musunuz?

Tarafsız olması gereken valilerin, kaymakamların özellikle Mardin, Ağrı, Şanlıurfa illerinde halka büyük baskılar yaptığı iddiası doğru mudur? Atanan vali mevcut iktidarın valisi midir, atandığı ilin valisi midir?

Atanan valisi sizin valiniz midir, atandığı şehrin mi? Kamu görevlilerinin aleni taraf tutmasının anayasal suç olduğunun farkında mısınız? Bu suçun hesabını nasıl vereceksiniz?