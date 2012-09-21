Dersimspor, Gençlerbirliği maçını İnönü'de oynamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile eşleşen Dersimspor, sahasının onarımda olması nedeniyle bu maçı İstanbul'da BJK İnönü Stadyumu'nda oynamak istiyor.

Bölgesel Amatör Ligi 2’nci Grup’ta yer alan Dersimspor’un Gençlerbirliği ile eşleşmesi, Tunceli’de büyük sevinç yarattı. Dersimspor yöneticileri ve taraftarlar, Tunceli Atatürk Stadyumu onarımda olduğu için maçın İstanbul’a alınması için isteyeceklerini söylediler.

Dersimspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hıdır Nergiz, tarihlerindeki en önemli maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Maddi imkansızlıklarımız çok fazla. Bütün futbolcularımızın değeri 750 bin TL. Erzincanspor’u 3-2 yenerek tur atladık. Özellikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yardım bekliyoruz. Tunceli’de çoğunlukla Beşiktaş desteklenir ve biz de maçımızı İstanbul’da oynamak istiyoruz. Sayın Fikret Orman ile görüşüp Gençlerbirliği maçını İnönü Stadyumu’nda oynamak istiyoruz. Kentte müthiş bir heycan oluşmuş durumda. Bu konuda Futbol Federasyonu ve Beşiktaş takımından yardım bekliyoruz."