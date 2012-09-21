T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dersimspor, Gençlerbirliği maçını İnönü'de oynamak istiyor

Dersimspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hıdır Nergiz, tarihlerindeki en önemli maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi

21 Eylül 2012 20:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile eşleşen Dersimspor, sahasının onarımda olması nedeniyle bu maçı İstanbul'da BJK İnönü Stadyumu'nda oynamak istiyor.

Bölgesel Amatör Ligi 2’nci Grup’ta yer alan Dersimspor’un Gençlerbirliği ile eşleşmesi, Tunceli’de büyük sevinç yarattı. Dersimspor yöneticileri ve taraftarlar, Tunceli Atatürk Stadyumu onarımda olduğu için maçın İstanbul’a alınması için isteyeceklerini söylediler. 
 
Dersimspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hıdır Nergiz, tarihlerindeki en önemli maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: 
 
"Maddi imkansızlıklarımız çok fazla. Bütün futbolcularımızın değeri 750 bin TL. Erzincanspor’u 3-2 yenerek tur atladık. Özellikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yardım bekliyoruz. Tunceli’de çoğunlukla Beşiktaş desteklenir ve biz de maçımızı İstanbul’da oynamak istiyoruz. Sayın Fikret Orman ile görüşüp Gençlerbirliği maçını İnönü Stadyumu’nda oynamak istiyoruz. Kentte müthiş bir heycan oluşmuş durumda. Bu konuda Futbol Federasyonu ve Beşiktaş takımından yardım bekliyoruz."
 

ETİKETLER

dersimsporbjkgençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24