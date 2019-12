Dersimiz sinema tarih

Amelia

Genç Victoria (The Young Victoria)

Daniel&Ana

Yol (The Road)

Yılın son büyük festivali Sinema Tarih Buluşması, yine sinem tarihine malolmuş klasiklerin yanı sıra Cannes, Benlin, Toronto gibi prestijli festivalerde ilgi gören filmlerin yer aldığı doyurucu bir programla izleyici karşısına çıkacak. TÜRSAK tarafından Metro Group’un ana sponsorluğunda ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival 11-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin açılışında ‘Masumiyet’, ‘ÜçüncüSayfa’, ‘Yazgı’, ‘İtiraf’, ‘Kader’ ve ‘Kıskanmak’ gibi önemli filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz’a onur ödülü verilecek. Bu yılki teması ‘Avrupa Kültürleri İstanbul Buluşması’ olarak belirlenen festivalde gösterimler Alkazar Sineması ve Fransız Kültür’de yapılacak. Biletler ise herkes izlesin diye ucuz tutulmuş; öğrenci 4 lira, tam 5 lira. Festivalde gösterilecek filmlerinden bazıları şöyle...Tetro: Efsane yönetmen Francis Ford Coppola’nın “En kişisel filmim” dediği ‘Tetro’, ailelerini kaybedip bulan iki erkek kardeşin hem acı hem tatlı öyküsünü ve yaratıcı bir Arjantin-İtalyan asıllı ailenin içindeki çatışmaları anlatıyor.Büyük Düşler (The Big Dream): Yönetmen Michele Placido, ‘Büyük Düşler’de radikal değişim için mücadele veren idealist kuşağın öyküsünü beyazperdeye taşıyor. 2009 Venedik’te Altın Aslan için yarışmış ve Marcello Mastroianni ödülünü almıştı.Buruk Hasat (Father’s Acre): Genç Macar yönetmen Viktor Oszkar Nagy’nin dünya çapında övgü toplayan film, uzun yıllar kaldığı hapishaneden çıkan bir baba ve oğlu arasındaki gerilimli ilişkiyi anlatıyor.Evlilik Şarkısı (The Wedding Song): Karin Albou’nun yönettiği film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Tunus’ta yaşayan, biri Yahudi diğeri Arap iki genç kızın dostluklarının hikayesi.Mavi Sakal (Blauebeard): Beyazperdede cinselliğin cüretkar temsilcisi Catherine Breillat’dan ünlü masal ‘Mavi Sakal’a sıra dışı bir yorum. Büyükler için yazılmış masalların dünyasında tehlikeli bir yolculuk.Orijinal: Çevresine uyum sağlamak için çılgınca bir çaba harcayan ve yaşamını başkalarının beklentilerine kurban etmiş Henry’nin sıra dışı maceraları. Antonio Steve Tublen ve Alexander Brondsted’in yönettiği film, Oscar’lı yönetmen Danny Boyle’un jüri başkanlığını yaptığı 2009 Shanghai Film Festivali’nden en iyi film ve erkek oyuncu ödülleriyle dönmüştü.Aracı: Ajmal Naqshbandi’nin Kaçırılışı (Fixer: The Taking of Ajmal Naqshbandi): Ian Olds’a Tribeca’da en iyi yeni belgesel yönetmeni ödülünü getiren film, son yılların sorunlu coğrafyası Afganistan’a uzanıyor ve Amerikalı gazeteci Christian Parenti’ye tercümanlık yapan Ajmal’in kaçırılması etrafında gelişen trajik olayları konu alıyor.Evden Uzakta (Which Way Home): Rebecca Camissa’nın yönettiği belgesel, ABD’deki ailelerine ulaşmaya çalışan Honduras ve El Salvador’lu çocukların umutsuzluk ve zorluklar karşısındaki amansız mücadelelerini anlatıyor.Emma Blank’in Son Günleri (The Last Days of Emma Blank): Hollandalı çılgın yönetmen Alex Van Warmerdan, ailesi ve dostları dahil çevresindeki herkesin, sabırsızlıkla ölmesini bekledikleri Bayan Blank’i, kara komedi janrınn sınırlarını zorlayarak portreliyor.Şafakta Düello (Tomorrow At Dawn): Ünlü piyanist Mathieu, krizlerle dolu bir dönem geçirmekte ve endişeli annesi, ondan küçük kardeşi Paul’e destek olmasını istemekte. Bir depoda sıkıcı bir işte çalışan Paul’ün Napolyon dönemi savaşlarını canlandırma hobisi giderek tehlikeli bir saplantıya dönüşmüştür. Denis Dercourt’un filmi 2009 Cannes’da gösterilmiş ve eleştirmenlerin en beğendiği filmler arasında yer almıştı.Ham (Crude): Yapımı üç yıl süren, ünlü yönetmen Joe Berlinger imzalı film, gezegenin en büyük ve en tartışmalı davalardan 27 milyar dolarlık ‘Amazon Çernobil’i’ davasını içeriden inceleyerek epik bir şölen sunuyor.Polonya Sinemasına Bakış: İstanbul Sinema Tarih Buluşması bu yıl çığır açan auteur’lerle Avrupa ülke sinemaları arasında ayrıcalıklı bir yere sahipPolonya sinemasını mercek altına alıyor. Polonya sinemasının klasikleri ve en güncel yapıtlarının yer aldığı seçkide büyük usta Andrze Wajda imzalı ‘Kartal Taclı Yürek ve Kryzysztof Zanussi’nin yönettiği ‘Dörtnala’ da var.Festivalin açılış filmi Hint Asıllı Amerikalı yönetmen Mira Nair’in (Muson Düğünü, Vaniety Fair, Mississippi Masala) imzasını taşıyor. Başrollerini iki Oscar’lı yıldız Hilary Swank, Richard Gere ve Ewan McGregor’un paylaştıkları film, efsanevi kadın pilot ve Amerikan maceracı ruhunun simgesi Amelia Earhart’ın görkemli başarılar ve ihtiraslarla dolu hayatını anlatıyor.Martin Scorsese’nin yapımcıları arasında olduğu epik aşk filmi, ‘üzerinde güneş batmayan imparatorluk’a 63 yıl 7 ay hükmeden Britanya Kraliçesi Victoria’nın siyaset ve aşk hayatını perdeye taşıyor. ‘C.R.A.Z.Y.’nin yönetmeni Jean Marc Vallee’nin imzasını taşıyan filmde Emily Blunt, Rupert Friend ve Miranda Richardson rol alıyor.Latin Amerika’nın gelecek vaat eden yönetmeni Michael Franco, Cannes’da prömiyer yapan filminde, üst gelir grubunundan bir aileye mensup iki kardeşin başlarından geçen trajik bir olayın yaşamlarındaki acı verici yankılarını, sarsıcı bir nesnellikle seyirciye aktarıyor.Charlize Theron, Viggo Mortensen, Guy Pearce gibi sıkı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, ‘İhtiyarlara Yer Yok’un yazarı Cormac McCarthy’nin çok satan kitabından uyarlandı. Venedik’te hayli ilgi gören film, Amerika’da gizemli bir felaketin ertesinde bir baba ve oğlunun hayatta kalma çabalarını anlatıyor. John Hillcoat’ın yönettiği filmin müziği Nick Cave yaptı.