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Kültür-Sanat

Dersimiz Atatürk Mayıs'ta New York'ta gösterime girecek

Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı "Dersimiz Atatürk" filmi, Mayıs ayında New York'ta gösterilecek.

30 Nisan 2010 03:00

T24-  İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği USA (İÜMEZUSA) ve Fenerbahçe USA Derneklerinin işbirliğiyle düzenlenen Dersimiz Atatürk filminin özel gösterimi, 18 Mayıs’ta yapılacak.


İÜMEZUSA tarafından yapılan açıklamada, "Manhattan School of Visual Arts" sinema salonunda yapılacak gösterime filmin yapımcısı Birol Güven, yönetmeni Hamdi Alkan ve başrol oyuncularından Batuhan Karacakaya’nın katılacağı bildirildi.


İÜMEZUSA Başkanı Mehveş Sönmez de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turgut Özakman’ın kaleminden yalın bir anlatımla hazırlanan filmi, Atatürk’ü doğru anlatmak açısından Amerika’da izleyicilerle ve özellikle gençlerle buluşturmak arzusunda olduklarını belirtti. (aa)

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