Dersimiz Atatürk Mayıs'ta New York'ta gösterime girecek

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İÜMEZUSA tarafından yapılan açıklamada, "Manhattan School of Visual Arts" sinema salonunda yapılacak gösterime filmin yapımcısı Birol Güven, yönetmeni Hamdi Alkan ve başrol oyuncularından Batuhan Karacakaya’nın katılacağı bildirildi.



İÜMEZUSA Başkanı Mehveş Sönmez de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turgut Özakman’ın kaleminden yalın bir anlatımla hazırlanan filmi, Atatürk’ü doğru anlatmak açısından Amerika’da izleyicilerle ve özellikle gençlerle buluşturmak arzusunda olduklarını belirtti. (aa)