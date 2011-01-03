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Yaşam

DERSİMİZ "İSTANBUL" İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2011 15:14

-DERSİMİZ "İSTANBUL" İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, ''İstanbul Dersi''nin yaşadıkları yeri tanımayan çocuklar için çok faydalı olacağını belirterek, ''Bu dersle öğrencilerimize, kentin güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihini keşfettirmeyi amaçlıyoruz'' dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilköğretim okullarında 'Serbest Etkinlikler' dersinin haftada bir saatini ''İstanbul Dersi'' olarak ayırmasının ardından yeni yılın ilk dersi gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, ilk dersi  Beşiktaş Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda verdi. Okulda 4-C sınıfına girerek, bir ders saati boyunca öğrencilerle ''İstanbul'' hakkında sohbet eden Yıldız, öğrencilere müfredata yeni giren ders hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin İstanbul konusunda görüş, sorun ve taleplerini dinleyen Yıldız, Şair Nedim ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İstanbul şiirini okuyarak dersi tamamladı.   Ders sonrası gazetecilerle sohbet eden Yıldız, okula ders vermeye geldiğini ancak öğrencilerin soruları ve bilgisi karşısında ders aldığını ifade etti. Yıldız, dersin içeriğinde İstanbul'a dair ne varsa bulunabileceğini belirterek, ''Bu dersle öğrencilerimize, kentin güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihini keşfettirmeyi amaçlıyoruz'' dedi. Öğrencilerin, İstanbul gibi büyük bir şehri kitaplardan öğrenmesinin yeterli olmadığını kaydeden Yıldız, ''Çocuklarımızı dört duvar arasından çıkararak kenti yaşamalarını sağlayıp, farkındalık yaratacağız. Bu çocukların neredeyse tamamı İstanbul'da doğup bu yaşa gelmişler, biz onlarda kente aidiyet hissini uyandırarak İstanbullu kimliği kazandıracağız'' diye konuştu.  Yıldız daha sonra Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır ile okulu gezerek, okul müdürü Nadir Ünal'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.  

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