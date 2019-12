Dersim'in köylerini CHP bombaladı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yaptığı mitingde yine geçmişe gitti ve "Dersim ile ilgili ne söylediklerini biliyorsunuz değil mi? Vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanının, o zaman ki Cumhurbaşkanı'nın emriyle... Kimdi? İsmet İnönü, CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı" dedi.



Erdoğan, partisince Sakarya Kent Meydanı'nda yapılan mitingde konuştu.



Erdoğan, milletin, ülkenin her zaman değişimden yana olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana: 'Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş, dünle gitti cancağızım, düne ait ne varsa bugün, yeni şeyler söylemek lazım.' Şu Sakarya Nehri gibi, bulanmadan, donmadan akıyoruz. Bir ayağımız burada, milletimizin içinde, diğer ayağımızla, adeta pergel gibi dünyayı kucaklıyoruz."



Avrupa Birliği sürecinde birçok ilki millete yaşattıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Suriye, Lübnan, Ürdün, Libya, Rusya, Sırbistan'la, daha birçok ülkeyle ilk kez vizeleri kaldırdık. Türkiye'yi dünyada itibarlı bir konuma yükselttik. Ortadoğu'da devlet terörüne ilk kez biz dur dedik. Medeniyetler İttifakı girişimini başlattık, tüm dünyada kardeşlik dedik. G-20 Zirvelerine katıldık, yoksullarla küresel dayanışma dedik."



Erdoğan, "Gündemi belirlenen bir ülke değil, gündem belirleyen bir ülke olduk. Biz o ülkeyi, Türkiye'yi gündemde üst sıralardaki bir ülke haline getirdik. Artık çevresini seyreden bir Türkiye yok, artık bakan bir Türkiye yok. Artık lokomotif bir Türkiye var" diye konuştu.



Başörtülü kızların eğitim özgürlüğünün önünü açmak için TBMM'de MHP ile el ele verdiklerini, ilgili düzenlemeyi 411 oyla meclisten geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arkadan ne oldu? Hani çıktıya bugün ana muhalefet partisinin lideri ne diyor? 'Bu işi ben çözerim' diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? 411 oyla eğitim özgürlüğü konusunda başörtüsüyle alakalı sorunu Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü? CHP değil mi? Onun altında CHP'nin şimdiki liderinin imzası yok muydu..."





"Dersim'in köylerini kim bombaladı"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersimli olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dersim ile ilgili ne söylediklerini biliyorsunuz değil mi? Vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanının, o zaman ki Cumhurbaşkanı'nın emriyle... Kimdi? İsmet İnönü, CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söylenir. İnsaf ya. İşte sizin cemaziyelevveliniz bu. Gelin de siz bunu temizleyin önce" diye konuştu.