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Yaşam

Dersim'in en yaşlı tanığı hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı polisi ve Dersim'in en yaşlı tanığı Mehmet Ali Doğaner yaşamını yitirdi

29 Eylül 2012 15:34

Tunceli'deki görevi sırasında Atatürk'e selam veren ve Dersim olaylarının canlı tanığı olarak bilinen  Türkiye'nin en yaşlı emekli polis memuru Mehmet Ali Doğaner, 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden Doğaner için Öğretmenevleri Camii'nde tören düzenlendi.

Akşam.com.tr'nin haberine göre; Mehmet Ali Doğaner'in oğlu Abdurrahman Doğaner törende babasının Tunceli'de Dersim olaylarının canlı tanığı olduğunu belirterek TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt Komisyonu'na 11 Mayıs'ta bilgi verdiğini söyledi. Doğaner, görevi sırasında Atatürk'e selam veren babasının bu olayı hep gururla paylaştığını anlattı. Mehmet Ali Doğaner Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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