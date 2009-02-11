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Politika

'Dersim'e izin yok!

DTP’li Tunceli Belediyesi, hazırlattığı afişlerde ‘Dersim Belediyesi’ ifadesini kullanınca savcılık harekete geçti

11 Şubat 2009 02:00

DTP’li Tunceli Belediyesi, hizmetlerini hizmetlerini duyurmak için hazırlattığı afişlerde ‘Dersim Belediyesi’ ifadesini kullanınca Tunceli Başsavcılığı, harekete geçti

Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuran Başsavcılık “Türkiye Cumhuriyet sınırları içinde ‘Dersim’ adlı bir belediye bulunmamaktadır” dedi. Başvuruda şunlar yer aldı:
“PKK sözde bağımsız Kürdistan kurma amacı içindedir. Bu nedenle örgüt yapılanmasında PKK Tunceli bölgesini sözde ‘Dersim Saha Komutanlığı’ olarak göstermektedir. Belediye Başkanlığı’nın 29 Mart yerel seçimleri öncesinde astırdığı son afişlerde Tunceli Belediyesi yerine ‘Dersim Belediyesi’ ibaresini kullanılması terör örgütünün propagandası suçu niteliği taşıdığındın afişler toplatılmalıdır.”

Mahkeme afişlerin kaldırılmasına karar verince polis ekipleri gece afişleri topladı. (DHA)

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