'Dersim katliamında zorla hizmetçi yapılan kızlarımızın listesi açıklansın'

Ankara Dersimliler Derneği üyeleri, Dersim katliamının 78. yıldönümünde TBMM Dikmen kapısı önünde eylem yaptı. Dernek adına Yaşar Kılavuz’un yaptığı basın açıklamasında, bir kere daha katliam emriyle iglili arşivlerin ve yazışmaların tamamının gün yüzüne çıkartılması talep edildi. Kılavuz, “Dersimde bir insanlık müzesi kurulsun ve müzenin bir bölümü arşiv ve dokümantasyon olsun. Dersim’de katliam bölgelerine anıtlar dikilsin ve toplu mezarlar açılsın. Zorla alınan ve hizmetçi yapılan kızlarımızın tam listesi açıklansın. Dersim ismi geri verilsin. Seyit Rıza ile birlikte idam edilenlerin mezar yerleri açıklansın” dedi.

Agos'ta yayımlanan habere göre Başkan Kılavuz, 15-16 Nisan 2015 tarihleri arasında Tunceli’nin Hozat İlçesi Karabakır Köyü’nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan toplu mezarları da hatırlattı.

14 Nisan 2015’da, Hozat İlçesine bağlı Karabakır köyü Seke Sure bölgesinde yakılarak öldürülen 24 kişinin mezarları 77 yıl sonra gün yüzüne çıkmıştı.

Baran ve Canan ailelerine ait olduğu tespit edilen kemiklere zorlu bir hukuki süreç neticesinde ulaşılmıştı. Katliamda öldürülenlerin akrabalarının açtığı mezar tespiti davasına Ancak Savcılık zamanaşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı vermiş, aile avukatının karara itiraz etmesiyle Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırmıştı.