Ovacık'ta yüz yüze eğitimin başladığı gün okullar tadilata alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir buçuk yıldır dokunulmayan, aylar süren yaz tatilinde elden geçirilmeyen okul binaları, yüz yüze eğitimin başladığı gün tadilata alındı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, riskli ve depreme dayanıksız diye tadilata alınan okulların öğrencilerinin haklarında yıkım kararı verilen binalara gönderildiğini aktararak “El insaf!” dedi.

“Dünyanın neresinde görülmüş eğitim öğretim başladığı gün okullar tadilata alınsın”

Evrensel'in haberine göre, Sarıgül,"O çocukların sabah 6'da kaldırılması, yarın öbür gün soğuk günlerde okula gönderilmesi zorken maalesef böyle bir işlem yapıldı." sözlerini kaydetti.

Tadilatın yaklaşık 45 günde biteceğinin söylendiğini belirten Sarıgül, ilçenin kış koşulları düşünüldüğünde tadilatın bu seneye bile yetişmeyeceğini tahmin etmenin zor olmadığını dile getirdi. Sarıgül “Dünyanın neresinde görülmüş eğitim öğretim başladığı gün okullar tadilata alınsın” diye sordu.

"Birçok yerde yıkım kararı alınmış binada eğitim yapılıyor"

Okulların depreme dayanıksız olduğu için tadilata alındığının söylendiğini dile getiren Sarıgül, “Peki bu öğrenciler riskli alanlardan alınıp nerede okula gönderiliyor? Yıkım kararı alınmış binalarda maalesef! Bir başka okulda da spor salonunda eğitim yapılıyor. Birçok yerde yıkım kararı alınmış binada eğitim yapılıyor ama tadilata muhtaç yerlerde riskli diye eğitime ara veriliyor. Bu kabul edilir durum mudur ki? Daha önce bu okullar yapıldığında projeleri belediyelere verilmiş olsaydı ya da denetime tabi tutulsaydı bugün tadilata ihtiyaç olmazdı” ifadelerini kullandı.