-Dersim arşivlerinin açılmasında mahsur yok ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dersim olaylarıyla ilgili olarak, ''Arşivlerin açılmasında hiçbir mahsur olmadığı kanaatindeyim. Büyük devletler, ülkeler, milletler tarihlerinden korkmazlar. Daha tartışmalı konularda da arşivlerimizi açıyoruz. Yeter ki bu konular, günlük polemik mevzusu yapılıp bunların üzerinden başka yerlere ulaşmak, başka amaçlar peşinde koşmak olmasın'' dedi. Gül, ''youtube world view'' kanalında internet kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Gül, Dersim olayları hakkındaki düşüncesinin ne olduğu ve ''karanlık olayların aydınlatılması için Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerinin açılması gibi çalışma yapıp yapmayacağının'' sorulması üzerine, konunun bugünlerde çok tartışıldığını söyledi. Bu konuyu üniversite yıllarında okuduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Bizim tarihimiz büyük bir tarih. Tarihin içinde acı tatlı dönemler çok olmuş oluyor. Yakın tarihimiz içinde Dersim olayları da çok üzücü olaylar, insanın vicdanıyla, bugünkü insan hakları uygulamalarıyla çok bağdaşmayacak... Bu benim kendi bilgilerimden ulaştığım kanaattir. Bununla ilgili arşivlerin açılmasında hiçbir mahsur olmadığı kanaatindeyim. Büyük devletler, ülkeler, milletler tarihlerinden korkmazlar. Biz bunu açıkça söylüyoruz. Daha tartışmalı konularda da arşivlerimizi açıyoruz. Yeter ki bu konular, günlük polemik mevzusu yapılıp da bunların üzerinden başka yerlere ulaşmak, başka amaçlar peşinde koşmak olmasın. Yeteri kadar olgunluğa ulaştığımız kanaatindeyim. O bakımdan arşivlerimizin bilim adamlarına, tarihçilere açılmasında, bunların okunmasında sakınca olmadığı kanaatindeyim.''