Dersi kıranların ailelerine SMS

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde derse devam etmeyen öğrenciler, her ay sonunda "Çocuğunuz devamsızlık yaptı" yazan SMS mesajı ile ailelerine bildiriliyor.



Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın "Parayı ödeyen babaları. Kusura bakmasınlar elbette dersi kıranların anne babasına haber vereceğim" diyor.



Üniversite, bu uygulamayı oğlu devamsızlıktan kalan Gaziantepli bir babanın itiraz telefonu üzerine başlatmış.



Aydın, öğrencinin okulu bu nedenle uzayınca babasının öğrenim ücretini ödemeyi kabul etmediğini, "Ben oğlumu okusun diye yolladım, öğrenim ücretini zor ödedim, bana devamsızlık yaptığını bildirseydiniz, önlemimi alırdım" diyen babaya hak verdiklerini anlattı.

Bu öğrenciyi son yıl ücretsiz okuttuklarını ve bunun üzerine iki yıldır öğrencilerin devam durumlarını ailelerine bildirdiklerini belirten Aydın, "Üniversite öğrencisinin velisi olmaz diye karşı çıkanlar oldu ama parayı babaları veriyor. Ne yaptıklarını babalarının bilme hakkı var. Zaten okula ilk geldiklerinde devamsızlık yaparlarsa ailelerinin haberinin olacağını anlatıyoruz. Böylece ailelerinden gizli iş yapmamış oluyorlar" diye konuştu.



Aydın, ilk kez bir üniversitede öğrenci ailelerinden oluşan 120 kişilik "Aile Konseyi" kurduklarını ve okulla ilgili birçok kararı birlikte aldıklarını söyledi.



UZUN TATİLE TELAFİ

Aydın, bayram gibi uzatılan tatillerde yapılmayan ders saatlerinin de telafi edildiğini anlattı: "Bizim öğrenciler tatil 9 güne çıktı diye sevinmez. Çünkü, o açık kapatılır. Ben bin 100 saat parası alıyorsam o kadar saat dersi tamamlamak zorundalar. Kaç saatlik ücret alındıysa onu tamamlayana kadar okula gelirler."



Mustafa Aydın, bu yıl da ek kontenjanla yeni açılan Hukuk ve Eğitim Fakülteleri'ne toplam 250 öğrenci alacaklarını belirtti.



Aydın, bir yıllık İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin bu yıldan itibaren ikinci dil olarak Rusça ya da İspanyolca öğrenmeye başlayacaklarını vurgulayarak, "Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de iş bulmalarını istiyoruz" dedi.