Dershaneyi öğrencilerin ayağına getirdi

Konya'nın Ahırlı İlçesi Kaymakamı Murat Kahraman, ilçede öğrencilerin maddi imkânsızlıklar ve dershane olmaması nedeniyle eğitimlerinin yarıda kalmaması için dershane sistemini kurdu.



Ahırlı ilçesine 2 yıl önce atanan Kaymakam Murat Kahraman, ilk yıl üniversiteye hazırlanan ve dershaneye gitme imkânı olmayan 9 öğrenci olduğunu öğrendikten sonra harekete geçti. Kaymakam Kahraman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan bu 9 öğrenciyi ilçeye uzaklığı 110 kilometre olmasına rağmen Konya'daki dershanelere göndererek üniversiteye girmelerini sağladı. Kahraman, bu yıl ise ilköğretim ve liselerde sorunun tamamen ortadan kalkması için İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte kendisi yeni bir



proje hazırladı. 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı'nın başında Kaymakam Kahraman, ilk önce İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerle görüşerek, boş zamanlarında okullarda dershane sistemine göre eğitim verilerek yüzlerce öğrencinin geleceğini hazırlamayı teklif etti. Öğretmenlerin de projeye sıcak bakmasıyla Kaymakam Kahraman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan 10 bin TL'lik bir ödenek ayırarak ilk önce kitapları, ardından da toplu ulaşım sorununu çözdü. Maddi durumu iyi olmayan ve bu eğitime katılmak



isteyen ilçedeki öğrencilere proje anlatılarak öğrencilerin 650'sinin katılımı sağlandı. Eğitim öğretim dönemi boyunca derslerden sonra dershane sisteminde verilen diğer derslere katılan öğrenciler ilçeler arasında yapılan tüm sınavlarda birinci geldi.



Göreve geldiği ilk yıl maddi imkânları elvermeyen 9 öğrenciyi ÖSS sınavına hazırlamak için Konya'da dershaneye gönderdiklerini anlatan Kaymakam Murat Kahraman, "Bu eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerin başarılı olmasını istedim. İlçemizin büyük merkezlere olan ulaşım sıkıntısından dolayı eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından ilçemize gönderilen paranın bir kısmıyla SBS, OKS ve ÖSS kursları düzenledik. Düzenlediğimiz kurslarla dershaneyi öğrencilerimizin ayağına getirmiş bulunmaktayız. Şu aşamada ilçemiz Konya genelinde birinci durumdadır. Öğrencilerimizin hepsi çevre kasaba ve köylerden taşımalı sistemle geliyor, derslerinden sonra her gün belirli saatlerde kurslarına girip, daha sonra tekrar kasaba ve köylerine ulaştırılıyor. Binden fazla öğrenci bulunan ilçemizde dershaneye gitme imkânı olamayan 650 öğrencimiz bu kursa katılıyor. Bu yıl büyük başarı bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Dershane sisteminde kurs görmeye başlayan öğrenciler ise, "Bu kurs sayesinde görmediğimiz konuları görmemiz sağlandı. Üniversiteye hazırlanmamız için bir yardımcı yerine geçti. Daha önce böyle bir imkânımız yoktu. Kaymakamımız sağ olsun hem bize kitap verdi, hem kurs açtı ve geri kaldığımız konuları tamamladık. Derslerimizde büyük bir gelişme var. Yol ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle dershaneye gidemiyorduk" diye konuştu.



