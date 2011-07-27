Dershaneye gitmedi, ödünç kitaplarla LYS'de birinci oldu!

T24

'Masraf az olsun diye Balıkesir'de okuyacağım'

4 aydır kirayı ödeyemiyorlar

Dizüstü bilgisayar sözü verdi

Emekli öğretmen Osman ve Naciye Okyay çiftinin tek çocuğu olan Menekşe Okyay, ailesinin sağlık ve maddi sorunları nedeniyle dershaneye bile gidemedi. Menekşe, sınav sonucunu da dershaneye gitmediği için geç öğrendi. Menekşe, "Üniversite sınavlarına hazırlanırken hiç kitap alamadım. Daha önce üniversite sınavına girmiş olan akrabalarımızın ve komşularımızın kitaplarıyla sınavlara çalıştım. Bu başarıyı aileme, okuldaki öğretmenlerime, planlı ve programlı çalışmaya borçluyum" dedi.Balıkesir Üniversitesi’ne gitmek istediğini anlatan Menekşe Okyay, "Ailemin maddi durumu pek iyi olmadığı için Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü düşünüyorum. Balıkesir bize yakın, masrafımız daha az olur" diye konuştu.Şeker hastası olan anne Naciye Okyay’ın sağlığının bozulması ve tedavi giderleri sonucu maddi açıdan zor günler geçiren Okyay Ailesi’nin dört aydan bu yana oturdukları evin kirasını veremediği öğrenildi. Anne Naciye Okyay’ın bir gözünün görmediği ve tedavisine devam edildiği açıklandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, başarılı öğrenciye sahip çıktı ve diz üstü bilgisayar sözü verdi. Menekşe’yi ve ailesini kutlayan Koyuncu, "Menekşe’nin bundan sonraki yaşamında hep yanında olacağız. Üniversitede okuması ve meslek sahibi olması için destek vereceğiz" dedi. Kaymakamlığın da Menekşe’yi törenle ödüllendireceği öğrenildi.